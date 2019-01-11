Как самостоятельно определить неисправность в машине на ранней стадии

Бог наградил человека зрением, слухом, обонянием. Так что не нужно быть профессиональным автомехаником, чтобы благодаря этим органам чувств определить сбои в работе личного автомобиля. Следовательно, каждый водитель должен знать, при каких обстоятельствах необходимо срочно ехать на станцию техобслуживания для серьезной диагностики.

Поведение автомобиля

Чаще всего о технических проблемах с автомобилем напомнят изменения в его обычном поведении и эксплуатационных характеристиках. Например, нетрудно догадаться, что необходимость дополнительных усилий при манипуляциях с педалью тормоза вызвана сбоями в тормозной системе. Повышенный расход горючего напомнит о неполадках в топливном тракте, а рывки при движении — о проблемах в системе зажигания. Более детльный диагноз поставит мастер автосервиса.