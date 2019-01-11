Как самостоятельно определить неисправность в машине на ранней стадии

Почти каждый, кто эксплуатирует автомобиль, должен иметь хотя бы поверхностное представление о его технической части. Ведь только у водителя есть возможность первым определить симптомы некоторых болезней своей «ласточки» на самой ранней стадии. А это всегда избавит вас от серьезных последствий и позволит серьезно сэкономить.
Бог наградил человека зрением, слухом, обонянием. Так что не нужно быть профессиональным автомехаником, чтобы благодаря этим органам чувств определить сбои в работе личного автомобиля. Следовательно, каждый водитель должен знать, при каких обстоятельствах необходимо срочно ехать на станцию техобслуживания для серьезной диагностики.
Поведение автомобиля
Чаще всего о технических проблемах с автомобилем напомнят изменения в его обычном поведении и эксплуатационных характеристиках. Например, нетрудно догадаться, что необходимость дополнительных усилий при манипуляциях с педалью тормоза вызвана сбоями в тормозной системе. Повышенный расход горючего напомнит о неполадках в топливном тракте, а рывки при движении — о проблемах в системе зажигания. Более детльный диагноз поставит мастер автосервиса.
Визуальные признаки
Даже малоопытные водители в состоянии опередить первые симптомы болезни своей «ласточки» визуально. Речь идет не только об индикаторах на приборной панели, которые вовремя прсигналят о той или иной неполадке. Например, поводом немедленно обратиться в сервис станет наличие капель масла под днищем машины.
О неисправностях в работе двигателя засвидетельствует цвет дыма из выхлопной трубы. Если он черный, значит не в полной мере сгорает топливо-воздушная смесь, синий дым возникает в случае попадания моторного масла в выпускной тракт или камеру сгорания, а если выхлоп белый — значит горит охлаждающая жидкость.
Звук
Наверное, каждый водитель прислушивается к звукам своей машины, боясь уловить посторонние шумы, говорящие о тех или иных неисправностях. Одно из самых опасных явлений — стук в моторе, который может грозить дорогостоящим капитальным ремонтом.
Характерный свист под капотом возникает из-за ослабления натяжения или проскальзывания ремня генератора, а стуки при повороте штурвала говорят о сбоях в работе рулевой рейки. Все это является веским поводом для срочного обращения в автосервис.
Запах
Понятно, что в салоне автомобиля почти всегда чем-то пахнет, но если вы чувсвтуете едкий запах горючего, то продолжать движение — опасно для жизни. Ведь это явный признак утечки бензина из топливной системы, которая способная привести к пожару.
В свою очередь, запах выхлопных газов свидетельствует о неисправности выпускной системы, а как известно, продукты сгорания содержат в себе целый букет канцерогенов и токсичных веществ, смертельно опасных для человека. Ни в коем случае не следует игнорировать запах проводки и прочие «синтетические» ароматы — все они могут быть свидетельствами начавшегося воспламенения.