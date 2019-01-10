Новая Toyota и другие премьеры Детройтского автосалона-2019

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Вот она — возрожденная Toyota Supra! Похоже, на арене городских «зажигалок» станет много жарче. Снятая с производства в уже далеком 2002 году «Супра» намерена вернуть былую славу — не в последнюю очередь благодаря родству с BMW Z4 третьего поколения.

Единая платформа, обилие алюминия и стали: что еще нужно для правильного спорта в урбане? Правильно — задорный движок, коим оказался баварский 3-литровый турбмотор, «выдувающий» не менее 340 л. с. В тандеме с ним трудится бодрый восьмискоростной «авутомат» от ZF.

Кстати, первый экземпляр восставшей из пепла Toyota Supra будет продан с молотка, а вырученные средства уйдут в поддержку благотворительных организаций.