Новая Toyota и другие премьеры Детройтского автосалона-2019

Винтажные маслкары, вкуснейшие бургеры и горы мусора — нет, не только этим может похвастать автосалон в Детройте. Наряду с демо-карами, тюнинг-проектами и локальными премьерами экспозиция порадует новинками, которые заинтересуют даже самых отъявленных скептиков. Портал «АвтоВзгляд» отобрал из «свежачка» самое актуальное для России.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
Вот она — возрожденная Toyota Supra! Похоже, на арене городских «зажигалок» станет много жарче. Снятая с производства в уже далеком 2002 году «Супра» намерена вернуть былую славу — не в последнюю очередь благодаря родству с BMW Z4 третьего поколения.
Единая платформа, обилие алюминия и стали: что еще нужно для правильного спорта в урбане? Правильно — задорный движок, коим оказался баварский 3-литровый турбмотор, «выдувающий» не менее 340 л. с. В тандеме с ним трудится бодрый восьмискоростной «авутомат» от ZF.
Кстати, первый экземпляр восставшей из пепла Toyota Supra будет продан с молотка, а вырученные средства уйдут в поддержку благотворительных организаций.
ЭКС-НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК
Потерявший связь с народом некогда народный автомобиль — Volkswagen Passat — переродился в девятом поколении, получив россыпь премиальных инновационных опций, новейшее головное устройство и посвежевшие моторы. В частности, раскрученный до 280 Нм четырехцилиндровый двигатель с наддувом. Топовому бензиновому агрегату и гибридной силовой установке помашем ручкой!
В основу нового «Пассата» легла модернизированная архитектура MQB, а стилистическая концепция была заимствована у Volkswagen Arteon и Jetta. Отрадно, что немцы в конец прекратили делать скучные с виду автомобили.
БОЛЬШОЙ И ЕЩЕ БОЛЬШЕ
Что ж, пришло время заказать панихиду по изрядно уставшему и морально устаревшему KIA Mohave. Ему на смену прибыл «здоровяк» под именем KIA Telluride, который займет ступеньку выше флагманского доселе Sorento Prime.
Комфортабельный и проворный восьмиместный кроссовер создавался в США и преимущественно для североамериканского рынка. Да, любят тут (как, впрочем, и у нас) большие и высокие автомобили, чей дизайн был навеян «старой школой», а в начинке задействованы самые передовые технологии. Не обошлось и без мощи под капотом: «бурлящий» V6 — тому доказательство.
СМЕНА ОРИЕНТАЦИИ
Неожиданно для всех, но ожидаемо для приверженцев классики большой американский кроссовер Ford Explorer стал заднеприводным. Да-да, автомобиль построили на базе известного россиянам только с картинки Lincoln Aviator. Но зато его снарядили могучим турбоагрегатом, выстреливающим до 400 л. с. Мотор семейства EcoBoost, правда, не отличается особым аппетитом, но на налоге уже не сэкономить.
Впрочем, найдутся варианты и поскромнее: в частности, уже знакомый и проверенный временем V6. Под стать производительным движкам, буксующим колесам и стремительному силуэту — матовые элементы декора и новые а-ля спортивные патрубки выхлопной системы.
КУПЕ ИЗ КРОССОВЕРА ИЛИ НАОБОРОТ
А как вам понравится купеобразный кроссовер или кроссовероподобное купе — не важно — от японских «премиалов»? Речь идет о предтече будущего вседорожника Infiniti с названием QX Inspiration. Дизайн напоминает собой «космокар», интерьер авто изготовлен вручную, а в моторном отсеке нашел свое место движок на электротяге.
По сути, это первый в продуктовой линейке марки электромобиль! Ведь «Инфинити» ничем не хуже остальных поклонников «Гринписа». А еще японцы уверяют, что букет современных технологий позволит пассажирам почувствовать себя единым целым с машиной. Терминаторы возвращаются?