Toyota выпустит «заряженную» версию Corolla

Японцы из Toyota долго наблюдали за успехами Volkswagen Golf GTI, Honda Civic Type R, Renault Megane RS, Hyundai i30N и прочими представителями сегмента и наконец-таки решили включиться в борьбу. По данным австралийского портала Carsales, уже в ближайшие несколько лет мы увидим «заряженный» хетчбэк Corolla с шильдиком GR.

GR — это Gazoo Racing, подразделение «Тойоты», отвечающее за разработку спортивных автомобилей. Как предполагается, проект создания «горячей» Corolla возглавит Тецуа Тада, который также отвечает за GT86 и новую Supra. По его словам, хот-хетч может дебютировать сразу после «Супры», хотя точные сроки пока не обозначены.

Никаких технических характеристик Toyota Corolla GR на сегодняшний день представители марки не раскрывают. Очевидно, хетчбэку достанется более мощный силовой агрегат, модернизированная подвеска, усовершенствованное рулевое управление, стильный обвес и высокий ценник.

Приедет ли новинка в Россию, сказать пока сложно. Конечно, это маловероятно, ведь подобные машины у нас не продаются. Хотя Hyundai, вон, собирается привезти к нам в следующем году свои N-модели — i30 и Veloster. Быть может, и «Тойота» последует их примеру…