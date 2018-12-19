Почему можно не переплачивать за авто с «теплыми» креслами

Фото: www.toyotaofnaperville.com
Многие водители, сэкономившие на обогреве кресел при покупке авто, начинают жалеть о своем опрометчивом решении при первых же заморозках. Осознав масштабы проблемы, они бегут к дилерам, но те разводят руками — мол, «печки» внедряются в сиденья только на заводе, и помочь мы вам ничем не можем. Спокойно, выход есть! Портал «АвтоВзгляд» подскажет сразу три способа решить «холодный» вопрос быстро и, главное, недорого.
Кристина Извекова

Далеко не всем россиянам по карману новенький автомобиль в простейшей комплектации, чего уж говорить о машинах в более интересных версиях с богатым оснащением. Ради экономии кровно нажитых, водителям приходится отказываться от различных удобств — в том числе и от «зимних» опций, включающих в себя, как правило, обогрев лобового стекла, зоны покоя «дворников», рулевого колеса и кресел.

Фото: www.bergland24.cz

Смириться с отсутствием последнего в условиях холодных российских зим крайне непросто. Но если при заказе автомобиля у дилера о пятых точках — своей и пассажиров — вы не подумали, то придется решать вопрос иначе. Как? К примеру, при помощи специальных чехлов, продающихся в магазинах запчастей и аксессуаров.

НАКИДКА

Чехлы с обогревом, как правило, изготавливаются из прорезиненной или любой другой плотной ткани. Водитель крепит изделие к сиденью с помощью резинок с металлическими крючками, протягивая кабель к прикуривателю. Когда нужно активировать систему, вставляет штекер в розетку. А по мере прогревания кресла до нужной температуры, соответственно, вытаскивает. Быстро и просто. Цена вопроса: от 500 рублей.

Фото: www.rostra.com

ПЕРЕТЯЖКА КРЕСЕЛ

Есть еще один похожий вариант — куда менее бюджетный, но зато более надежный и презентабельный. Речь идет о перетяжках на сиденья с вшитыми нагревательными элементами. Никаких прикуривателей и «колхозных» проводов, а приятным бонусом — еще и преображение салона. Правда, придется раскошелится: эта затея выудит из кошелька не менее 15 000 рублей за два передних кресла — это с материалами и работами мастера, без которых не обойтись.

КОМПЛЕКТЫ ВСТРАИВАЕМЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ

Тем, кто не боится трудностей, предлагаем присмотреться к «голым» комплектам обогрева с терморегуляторами, необходимыми проводами и тканью с нашитыми элементами. Стоят такие наборы относительно недорого, порядка 5000 — 8000 рублей (опять же, на два кресла). Но придется поработать руками — снять чехлы сидений, приклеить маты и подключить устройство к системе электрооборудования. По понятным причинам не рекомендуем этот способ тем, кто очень далек от техники.

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19 декабря 2018
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