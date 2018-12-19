Почему можно не переплачивать за авто с «теплыми» креслами

Смириться с отсутствием последнего в условиях холодных российских зим крайне непросто. Но если при заказе автомобиля у дилера о пятых точках — своей и пассажиров — вы не подумали, то придется решать вопрос иначе. Как? К примеру, при помощи специальных чехлов, продающихся в магазинах запчастей и аксессуаров.

НАКИДКА

Чехлы с обогревом, как правило, изготавливаются из прорезиненной или любой другой плотной ткани. Водитель крепит изделие к сиденью с помощью резинок с металлическими крючками, протягивая кабель к прикуривателю. Когда нужно активировать систему, вставляет штекер в розетку. А по мере прогревания кресла до нужной температуры, соответственно, вытаскивает. Быстро и просто. Цена вопроса: от 500 рублей.