Почему можно не переплачивать за авто с «теплыми» креслами

Далеко не всем россиянам по карману новенький автомобиль в простейшей комплектации, чего уж говорить о машинах в более интересных версиях с богатым оснащением. Ради экономии кровно нажитых, водителям приходится отказываться от различных удобств — в том числе и от «зимних» опций, включающих в себя, как правило, обогрев лобового стекла, зоны покоя «дворников», рулевого колеса и кресел.
Смириться с отсутствием последнего в условиях холодных российских зим крайне непросто. Но если при заказе автомобиля у дилера о пятых точках — своей и пассажиров — вы не подумали, то придется решать вопрос иначе. Как? К примеру, при помощи специальных чехлов, продающихся в магазинах запчастей и аксессуаров.
НАКИДКА
Чехлы с обогревом, как правило, изготавливаются из прорезиненной или любой другой плотной ткани. Водитель крепит изделие к сиденью с помощью резинок с металлическими крючками, протягивая кабель к прикуривателю. Когда нужно активировать систему, вставляет штекер в розетку. А по мере прогревания кресла до нужной температуры, соответственно, вытаскивает. Быстро и просто. Цена вопроса: от 500 рублей.
ПЕРЕТЯЖКА КРЕСЕЛ
Есть еще один похожий вариант — куда менее бюджетный, но зато более надежный и презентабельный. Речь идет о перетяжках на сиденья с вшитыми нагревательными элементами. Никаких прикуривателей и «колхозных» проводов, а приятным бонусом — еще и преображение салона. Правда, придется раскошелится: эта затея выудит из кошелька не менее 15 000 рублей за два передних кресла — это с материалами и работами мастера, без которых не обойтись.
КОМПЛЕКТЫ ВСТРАИВАЕМЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ
Тем, кто не боится трудностей, предлагаем присмотреться к «голым» комплектам обогрева с терморегуляторами, необходимыми проводами и тканью с нашитыми элементами. Стоят такие наборы относительно недорого, порядка 5000 — 8000 рублей (опять же, на два кресла). Но придется поработать руками — снять чехлы сидений, приклеить маты и подключить устройство к системе электрооборудования. По понятным причинам не рекомендуем этот способ тем, кто очень далек от техники.