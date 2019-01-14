Три вещи, которые категорически нельзя оставлять в машине зимой

В холодное время года подход «да что с ней (с вещью) случится» далеко не всегда обещает отсутствие неприятных последствий даже если содержимым салона и багажника авто не заинтересуются криминальные элементы.

Так, например, далеко не всем продуктам питания и напиткам будет полезно близкое и долгое знакомство с низкими температурами.

Как известно, вода при замерзании расширяется. Поэтому стеклянные емкости с напитками, забытые в авто — первые кандидаты на уничтожение морозом. Разлившееся из расколотой льдом бутылки вино или сладкая газировка станет потом неприятным сюрпризом владельцу.

Стеклянные баночки с детским питанием или соленья-варенья любимой бабушки также не стоит оставлять в машине наедине с холодом. Что касается металлических консервных банок, то их замораживание частенько приводит к вздутию. А между тем вздутие банки — верный признак того, что на «консерву» напал ботулизм.