Три вещи, которые категорически нельзя оставлять в машине зимой

Все знают, что покидая машину на парковке, в ее салоне лучше не оставлять никаких ценных предметов, денег, документов и тому подобного. Но зимой лишить вас нужной вещи может не только прохожий воришка, но и мороз.
В холодное время года подход «да что с ней (с вещью) случится» далеко не всегда обещает отсутствие неприятных последствий даже если содержимым салона и багажника авто не заинтересуются криминальные элементы.
Так, например, далеко не всем продуктам питания и напиткам будет полезно близкое и долгое знакомство с низкими температурами.
Как известно, вода при замерзании расширяется. Поэтому стеклянные емкости с напитками, забытые в авто — первые кандидаты на уничтожение морозом. Разлившееся из расколотой льдом бутылки вино или сладкая газировка станет потом неприятным сюрпризом владельцу.
Стеклянные баночки с детским питанием или соленья-варенья любимой бабушки также не стоит оставлять в машине наедине с холодом. Что касается металлических консервных банок, то их замораживание частенько приводит к вздутию. А между тем вздутие банки — верный признак того, что на «консерву» напал ботулизм.
Играть в «рулетку» (испортилось или не испортилось ее содержимое) под угрозой смертельно опасного отравления — занятие на любителя, как говорится. Куриные яйца, кстати, тоже норовят треснуть при замерзании желтка-белка.
Под угрозой фактической гибели от холода находятся и некоторые лекарства. С теми из них, что содержат воду и расфасованы в стеклянную тару все и так понятно — по аналогии с вышеописанным случаем с питьем. Очень многие лекарственные препараты требуют хранения при низкой, но все-таки плюсовой температуре, а другие — при комнатной. При нарушении условия хранения, лекарство может не только потерять свои свойства, но и даже стать в какой-то мере ядовитым.
Яркий пример такого вещества — инсулин. Аналогичные требования к хранению бывают и у некоторых антибиотиков, вакцин и прочих медикаментов.
Нельзя не остановиться на теме гаджетов и, в первую очередь, смартфонов, частенько оставляемых владельцами мерзнуть в машине.
Большинство производителей этой электроники допускает ее эксплуатацию при морозе до −10ºС. Даже при таких температурах, не говоря уже о более низких, емкость аккумулятора устройства падает и он вскоре вообще выключается. Если, вернувшись к авто, поставить заиндевевший смартфон на зарядку, тепло, выделяемое при этом в «батарейке» смартфона, может привести к ее быстрому расширению и деформации всего устройства. Подобные случаи официально фиксировались.
Кроме того, если внести замерзший гаджет в теплое помещение и включить, на его внутренних поверхностях может образоваться водяной конденсат. Вполне возможно, что со временем эта вода станет причиной выхода аппарата из строя.