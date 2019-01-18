Назван лучший концепткар Детройтского автосалона

Фото: Infiniti
Лучшим концепткаром Североамериканского мотор-шоу 2019 стал Infiniti QX Inspiration — первый полностью электрический кроссовер премиального японского бренда. Но это не единственная награда, доставшаяся «зеленому» прототипу.
Светлана Ермолаева

Ультрасовременный среднеразмерный Infiniti QX Inspiration дебютировал 14 января. Автомобиль стал воплощением дизайнерского стиля будущих электрокаров марки: именно он ляжет в основу экологически чистых авто.

Помимо наивысшей оценки кроссовер Infiniti заработал награду в номинации «Лучший интерьер» и был отмечен за инновационное использование отделочных материалов и цветовых решений. При создании авто заводские художники применили ремесленные навыки, характерные для Страны восходящего солнца, густо замешанные на современных технологиях.

Концептуальные новинки в Детройте оценивали три десятка авторитетных экспертов в сфере автомобильного дизайна.

Стоит добавить, что лучшим серийным автомобилем назвали Ford Mustang Shelby GT500 — самый мощный дорожный Ford. А за наиболее удачное наружное освещение наградили Lexus LC Convertible Concept — кабриолет, выросший из флагманского купе Lexus LC 500.

производители, производство, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы, прототипы, концепты, электромобили
18 января 2019
429