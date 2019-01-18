Назван лучший концепткар Детройтского автосалона

Ультрасовременный среднеразмерный Infiniti QX Inspiration дебютировал 14 января. Автомобиль стал воплощением дизайнерского стиля будущих электрокаров марки: именно он ляжет в основу экологически чистых авто.

Помимо наивысшей оценки кроссовер Infiniti заработал награду в номинации «Лучший интерьер» и был отмечен за инновационное использование отделочных материалов и цветовых решений. При создании авто заводские художники применили ремесленные навыки, характерные для Страны восходящего солнца, густо замешанные на современных технологиях.

Концептуальные новинки в Детройте оценивали три десятка авторитетных экспертов в сфере автомобильного дизайна.

Стоит добавить, что лучшим серийным автомобилем назвали Ford Mustang Shelby GT500 — самый мощный дорожный Ford. А за наиболее удачное наружное освещение наградили Lexus LC Convertible Concept — кабриолет, выросший из флагманского купе Lexus LC 500.