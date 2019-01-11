Ford уходит из России: кто следующий?

Помните, как буквально за пару месяцев General Motors свернул производство своих машин под Питером, помахав ручкой и работникам, и потребителям? Похоже, теперь его судьбу повторяет Ford. Неужели в России скоро исчезнут все марки из США?
Вячеслав Василенко

Помнится, когда полностью свинтил удочки Opel, а модельная линейка Chevrolet сократилась до нельзя, Ford приютил брошенных «джиэмовцами» на произвол судьбы автовладельцев, расширив дилерскую сеть и предложив им льготные условия на обслуживание машин. Причем «Форд» протянул руку помощи и обладателям автомобилей другой, много раньше убравшейся восвояси американской марки Dodge. Кстати, посредством Trade-In можно было избавиться от старых «доджей», «опелей» и «шеви», поменяв их на новенький Ford с выгодой до 500 000 рублей. Ай да «Форд», ай да молодца!

С перманентным кризисом, обрушившимся на планету в целом и нашу страну в частности, дела у американцев пошли на спад. Тот же GM, а точнее — его остатки, подчистил и линейку премиальных авто. Так, спустя год после вывода на российский рынок, мы потеряли бизнес-седан Cadillac CTS, а недавно стало известно, что канет в Лету и флагманский CT6. Причем, на глобальном рынке вообще.

Не заладилось у Jeep, который то и дело откладывал запуск той или иной модели. К примеру, новый Compass приехал в Россию с опозданием без малого на год. Но с учетом штучных тиражей, как и в случае с «Кадиллаком», есть тенденции к скоропостижной кончине. Что до «фордовцев», то эти ребята чувствуют у нас себя гораздо лучше остальных конкурентов-земляков. Однако в тотальном смысле все не так так уж и радужно. Точнее, не радужно совсем.

Фото: GM

По итогам прошлого года убытки Ford в Европе превысили 245 000 000 американских долларов, что вынудило компанию провести неотложную реструктуризацию бизнеса. Как отрапортовал европейский офис в лице президента и генерального директора подразделения марки в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Стивена Армстронга, в ближайшее время ожидается сокращение продуктовой линейки и закрытие ряда производственных площадок. Россия — в числе первых, кому это грозит.

По предварительным сведениям, сначала остановятся заводы совместного предприятия Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске. Сборка фургонов Transit в Елабуге пока продолжится. А вот с локализованными легковушками Fiesta, Focus, Mondeo, а также кроссоверами EcoSport, Kuga и Explorer нам придется проститься. В российском представительстве «Форд» не комментируют, какие модели уйдут с рынка совсем, а какие будут импортироваться. Ясно одно: те, что останутся — окажутся дороже, чем сейчас.

— Ford Motor Company и ПАО «Соллерс» подтверждают стратегический пересмотр планов для совместного предприятия Ford Sollers. Он происходит одновременно с анонсированием новой глобальной стратегии Ford, нацеленной на повышение доходности бренда в ближайшей перспективе и усилении конкурентоспособности бизнеса на всех европейских рынках, — вот так выглядит официальное заявление российского представительства марки.

Фото avtovzglyad.ru

На вопросы портала «АвтоВзгляд», каких соглашений придерживается совместное предприятие, как быстро могут остановиться заводы и что будет с дилерами, в российском офисе ответили обтекаемо: «акционеры СП Ford Sollers рассматривают несколько вариантов реструктуризации бизнеса». Иными словами, решения пока никакого не принято, но о нем станет известно во втором квартале 2019 года.

Конечно, просто так отпускать американцев нельзя. Минпромторг на досуге вполне может подсчитать, сколько недополучил бюджет за счет льготных пошлин на ввоз комплектующих, а сколько еще было потрачено средств на всякие субсидии и госпрограммы. Правительство фактически безнаказанно отпустило GM на похоронах Opel и зачистке Chevrolet, хотя в той же Европе за подобную реструктуризацию «джиэмовцев» в свое время заставили выплатить десятки миллионов евро. К примеру, один только штраф, не считая дилерских компенсаций, составил во Франции восемь миллионов в местной валюте.

А чем Россия хуже? Государству кровь из носу нужно требовать с автостроителей вернуть «подаренные» деньги, да еще и с процентами. С любого и каждого, кто возжелает оставить тысячи людей без работы, клиентов — без обслуживания, а страну — без налоговых поступлений в казну.

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11 января 2019
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