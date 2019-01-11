Ford уходит из России: кто следующий?

Помнится, когда полностью свинтил удочки Opel, а модельная линейка Chevrolet сократилась до нельзя, Ford приютил брошенных «джиэмовцами» на произвол судьбы автовладельцев, расширив дилерскую сеть и предложив им льготные условия на обслуживание машин. Причем «Форд» протянул руку помощи и обладателям автомобилей другой, много раньше убравшейся восвояси американской марки Dodge. Кстати, посредством Trade-In можно было избавиться от старых «доджей», «опелей» и «шеви», поменяв их на новенький Ford с выгодой до 500 000 рублей. Ай да «Форд», ай да молодца!

С перманентным кризисом, обрушившимся на планету в целом и нашу страну в частности, дела у американцев пошли на спад. Тот же GM, а точнее — его остатки, подчистил и линейку премиальных авто. Так, спустя год после вывода на российский рынок, мы потеряли бизнес-седан Cadillac CTS, а недавно стало известно, что канет в Лету и флагманский CT6. Причем, на глобальном рынке вообще.

Не заладилось у Jeep, который то и дело откладывал запуск той или иной модели. К примеру, новый Compass приехал в Россию с опозданием без малого на год. Но с учетом штучных тиражей, как и в случае с «Кадиллаком», есть тенденции к скоропостижной кончине. Что до «фордовцев», то эти ребята чувствуют у нас себя гораздо лучше остальных конкурентов-земляков. Однако в тотальном смысле все не так так уж и радужно. Точнее, не радужно совсем.