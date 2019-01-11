Какие автомобили Infiniti были популярны в России в 2018 году

Самые высокие показатели выдал Infiniti QX60. Семиместный кроссовер разошелся тиражом в 1183 экземпляра. Под его капотом спряталась 3,5-литровая бензиновая «шестерка» мощностью 262 л. с., работающая вкупе с вариатором и системой полного привода. Кроме того, можно выбрать авто с гибридной силовой установкой с четырехцилиндровым мотором объемом 2,5 л. Суммарная отдача такого агрегата доходит до 250 «лошадей». Ценник начинается от 2 820 000 рублей.

Второе место в рейтинге популярности занял новый Infiniti QX50. Примечательно, что кроссовер вышел на рынок только в августе, но успел по объемам сбыта приблизиться вплотную к лидеру: новинку выбрали 969 покупателей. Модель отметили сразу несколькими премиями, а ее движок VC-Turbo попал в десятку лучших. Третья строчка досталась большому внедорожнику QX80 (719 единиц).

Напомним, что на Детройтском моторшоу-2019 премиальная японская марка представляет совершенно новую модель: первый электрический кроссовер бренда QX Inspiration.