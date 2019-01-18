«Не является офертой»: как автомобильные компании законно дурят потребителей

Загадочная оферта настолько страшна, что представительства автомобильных дилеров и бренды готовы платить за драгоценные секунды на радио и ТВ, только бы внести оговорку, что их сказочные предложение «не является офертой». Так чем она, эта самая оферта, так опасна для массового потребителя?
«Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой» — фраза, которая сегодня несется из каждого утюга. Продажи машин, квартир и самих утюгов уже и представить себе невозможно без этой быстро проговоренной или мелконаписанной фразы. Слушатели и зрители послушно кивают головой, задавая себе только один вопрос: что это за зверь такой, оферта? Спрашивали? Отвечаем.
Согласно ст.435 ГК РФ, офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.
Иными словами, каждый, кто прослушал рекламу на радио, посмотрел ее на голубом экране или дисплее своего смартфона, пребывая в состоянии крайней задумчивости в «строении неизвестного архитектора», имеет право прийти и потребовать то, о чем говорилось в рекламном объявлении. Каждый из телезрителей/радиослушателей/читателей автоматом считается адресатом!
Таким образом, лицо — читай автодилер — сделавший предложение, уже заключил договор с аудиторией по закону Российской Федерации и не может от него отказаться, даже если время прошло и акция закончилась!
Зрителю достаточно предоставить акцепт — свое согласие на заключение договора — чтобы получить желаемое на оглашенных условиях. Причем сделать это, согласно закону, можно даже в устной форме. «Что написано пером — не вырубить и топором» и все такое.
Оферта должна содержать существенные условия договора и связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Рекламный ролик — это сообщение или предложение, адресованное лицам, которое в ряде случаев содержит существенные условия договора. А согласно пункту 1, ст.437 ГК РФ, реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
Чтобы защитить себя от возможных махинаций и уловок, а также судов и склок, компании добавляют в свои предложения оговорку про «не является офертой». Проще говоря, это фраза переводится, как «ничего не обещаем», «кто успел — тот и съел» и дает оференту, физическому или юридическому лицу, сделавшему предложение, право самому выбирать количество товаров и услуг, участвующих в предложении. Продав сотню машин по данному предложению, дилер абсолютно законно может отказать сто первому покупателю, сославшись на фразу «не является офертой». Или поменять цену, сроки, условия… И будет абсолютно прав в рамках закона Российской федерации.