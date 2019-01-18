«Не является офертой»: как автомобильные компании законно дурят потребителей

Иными словами, каждый, кто прослушал рекламу на радио, посмотрел ее на голубом экране или дисплее своего смартфона, пребывая в состоянии крайней задумчивости в «строении неизвестного архитектора», имеет право прийти и потребовать то, о чем говорилось в рекламном объявлении. Каждый из телезрителей/радиослушателей/читателей автоматом считается адресатом!

Таким образом, лицо — читай автодилер — сделавший предложение, уже заключил договор с аудиторией по закону Российской Федерации и не может от него отказаться, даже если время прошло и акция закончилась!

Зрителю достаточно предоставить акцепт — свое согласие на заключение договора — чтобы получить желаемое на оглашенных условиях. Причем сделать это, согласно закону, можно даже в устной форме. «Что написано пером — не вырубить и топором» и все такое.