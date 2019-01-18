Обновленный Ford Mondeo получил дизельный мотор

Американцы официально представили обновленный Ford Mondeo для европейских потребителей. Автомобиль не только прошел легкий фейслифтинг, но и расширил силовую линейку, получив новый дизельный мотор и гибридную версию.
Переживший Ford Mondeo отличается подретушированными бамперами и видоизмененной решеткой радиатора. Также автомобиль обзавелся модернизированными дневными ходовыми огнями и узкими задними фонарями. В цветовой гамме появились новые оттенки, а салон получил несколько свежих вариантов отделки.
Главная обновка в салоне: шайба селектора автоматической коробки передач. Она позволила визуально разгрузить оформление центрального тоннеля.
В арсенале Mondeo появился новый дизель EcoBlue объемом 2 л с несколькими вариантами форсировки (120, 150 и 190 л. с.), работающий в паре с шестиступенчатой «механикой» или восьмискоростной АКП.
Помимо этого, автомобиль в кузове универсал оснастили гибридной силовой установкой с двухлитровым бензиновым движком, электромотором и батареей на 1,4 кВт/ч. Агрегат работает в паре с вариатором и выдает до 187 «лошадей».
Напомним, что на данный момент в России представлен дорестайлинговый Ford Mondeo. Авто приводится в движение либо 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 149 л. с., либо двигателем EcoBoost объемом 2 л с отдачей в 199 или 240 «лошадей». Оба двигателя агрегатированы с шестидиапазонной автоматической коробкой передач.