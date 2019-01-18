Обновленный Ford Mondeo получил дизельный мотор

Переживший Ford Mondeo отличается подретушированными бамперами и видоизмененной решеткой радиатора. Также автомобиль обзавелся модернизированными дневными ходовыми огнями и узкими задними фонарями. В цветовой гамме появились новые оттенки, а салон получил несколько свежих вариантов отделки.

Главная обновка в салоне: шайба селектора автоматической коробки передач. Она позволила визуально разгрузить оформление центрального тоннеля.

В арсенале Mondeo появился новый дизель EcoBlue объемом 2 л с несколькими вариантами форсировки (120, 150 и 190 л. с.), работающий в паре с шестиступенчатой «механикой» или восьмискоростной АКП.