Как гаишники сразу понимают, что водитель юридически беспомощен

Нередко бывает, что один автомобилист при остановках полицией никаких проблем не имеет (проверили документы и — «счастливого пути»), а у другого с ДПС постоянно возникают какие-то «терки». Почему так происходит?
Очень часто причиной радикальных различий в характере отношений с придорожными полицейскими становится манера общения некоторых водителей с сотрудниками ГИБДД. Тот, кто явно демонстрирует свою юридическую безграмотность — отличный «клиент» для инспектора, когда нужен лишний протокол для отчета перед начальством или есть желание «вымутить» взятку.
Ирония в том, что на самом деле «плавающие» в правовых вопросах водители пытаются маскировать это обстоятельство при общении с ДПС почерпнутыми на просторах интернета обрывками юридических знаний. Тем самым только привлекая дополнительное внимание к своей правовой беспомощности. Таких граждан сотрудники вычисляют практически сразу по своего рода ключевым фразам-«маячкам».
Пожалуй, наиболее классической из них следует признать требование водителя к инспектору назвать «причину остановки».
На самом деле полицейский ничего подобного объяснять гражданину не должен. Регламент работы ГИБДД разрешает сотруднику ДПС «тормозить» любую машину просто так, для проверки документов.
Особо упертые «знатоки» правил работы ДПС до сих пор уверены, что сотрудники ГИБДД не имеют права останавливать проезжающие авто вне стационарных постов. Если ляпнешь такое гаишнику — продемонстрируешь свое полное незнание текущего законодательства.
Следующий «маячок» — настырное желание водителя увидеть служебное удостоверение остановившего его машину сотрудника. Глупее затеи сложно придумать. Переодетый в полицейскую форму бандит не станет дискутировать с водителем и прибегнет к насилию для достижения своих криминальных целей. А настоящий гаишник спокойно предъявит «корочки».
Поняв при этом, что «клиент» явно в чем-то виноват и просто напрашивается либо на протокол, либо на денежный «развод».
Следующий «прокол» водителя в общении с ДПС — сразу после остановки начинать оправдываться за свое мнимое или имевшее место нарушение ПДД. Фразы типа: «Я проехал на зеленый!» или «Я ничего не нарушал!», — сразу же говорят даже самому неопытному патрульному, что перед ним — отличная потенциальная жертва для сколь угодно топорного «развода».
Ну и самое последнее дело — остановившись по мановению полосатого жезла выскакивать из-за руля и сломя голову нестись к патрульному авто. Это — типичная демонстрация того, что боишься сотрудников и готов согласиться со всем, что они тебе предъявят.