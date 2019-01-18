Как гаишники сразу понимают, что водитель юридически беспомощен

Очень часто причиной радикальных различий в характере отношений с придорожными полицейскими становится манера общения некоторых водителей с сотрудниками ГИБДД. Тот, кто явно демонстрирует свою юридическую безграмотность — отличный «клиент» для инспектора, когда нужен лишний протокол для отчета перед начальством или есть желание «вымутить» взятку.

Ирония в том, что на самом деле «плавающие» в правовых вопросах водители пытаются маскировать это обстоятельство при общении с ДПС почерпнутыми на просторах интернета обрывками юридических знаний. Тем самым только привлекая дополнительное внимание к своей правовой беспомощности. Таких граждан сотрудники вычисляют практически сразу по своего рода ключевым фразам-«маячкам».

Пожалуй, наиболее классической из них следует признать требование водителя к инспектору назвать «причину остановки».