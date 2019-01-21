Первая Toyota Supra ушла с молотка за баснословные деньги

Фото: Toyota
Как только первый экземпляр возрожденной Toyota GR Supra сошел с конвейера, его тут же отправили на знаменитый ежегодный аукцион Barrett-Jackson в Скотсдейл, штат Аризона. Уникальный лот в ходе торгов сумел накрутить ценник, превышающий первоначальный в 42 раза.
Светлана Ермолаева

Toyota GR Supra ушла с молотка за 2,1 млн. долларов. Как и было запланировано, все средства, полученные за автомобиль, пошли на нужды Американской кардиологической ассоциации, а также в Фонд Боба Вудраффа, поддерживающего военных ветеранов и их семьи.

Первая серийная «Супра» получила VIN, заканчивающийся цифрами 20201, где 2020 — модельный год авто, а 1 — порядковый номер спорткупе, сошедшего с производственной линии.

«Горячий» спорткар «номер один» получил матовую серую окраску кузова и ярко-красные корпуса боковых зеркал, а также черные матовые колесные диски и ярко-алую отделку салона. Уникальное авто вышло в богатой комплектации Launch Edition.

Напомним, что мировая премьера Toyota GR Supra 2020 состоялась на автосалоне в Детройте. Сердце купе — «бээмвэшный» трехлитровый мотор мощностью 340 л. с., работающий в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Автомобиль построен на одной платформе с BMW Z4.

Кстати, на том же аукционе был продан первый Ford Mustang Shelby GT500 — самый быстрый серийный автомобиль бренда. «Американец» стал собственностью покупателя, оставшегося неизвестным, за 1,1 млн. долларов. Эти деньги также пошли на благотворительные цели.

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21 января 2019
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