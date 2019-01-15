Новая Toyota Supra готовится к продажам в России

Сердцем заднеприводной Toyota Supra стала трехлитровая рядная «турбошестерка» мощностью 340 л. с., способная развивать до 500 Нм крутящего момента. Движок работает совместно с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. С таким тандемом авто достигает первой сотни за 4,3 секунды.

Японцы признались, что создавали Supra пятого поколения с нуля, но все же автомобиль несет в себе черты Toyota 2000GT — первого спорткара бренда, выходившего с 1967-го по 1970 год. Прямой отсыл к легенде — это крыша Dubble Bubble («двойной пузырь»).

Дизайнерский намек на взрывной характер новинки — четко очерченный «нос», повторяющий своей формой переднюю часть формульного болида. В целом, серийное спорткупе довольно близко к своему прототипу Toyota FT-1, представленному еще зимой 2014 года.