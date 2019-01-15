Новая Toyota Supra готовится к продажам в России

Фото: Toyota
Спустя 17 лет отдыха Toyota Supra предстала перед широкой публикой в новом облике на Детройтском автосалоне-2019. Вот она — гроза городских «зажигалок». Ждем ее в России.
Светлана Ермолаева

Сердцем заднеприводной Toyota Supra стала трехлитровая рядная «турбошестерка» мощностью 340 л. с., способная развивать до 500 Нм крутящего момента. Движок работает совместно с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. С таким тандемом авто достигает первой сотни за 4,3 секунды.

Японцы признались, что создавали Supra пятого поколения с нуля, но все же автомобиль несет в себе черты Toyota 2000GT — первого спорткара бренда, выходившего с 1967-го по 1970 год. Прямой отсыл к легенде — это крыша Dubble Bubble («двойной пузырь»).

Дизайнерский намек на взрывной характер новинки — четко очерченный «нос», повторяющий своей формой переднюю часть формульного болида. В целом, серийное спорткупе довольно близко к своему прототипу Toyota FT-1, представленному еще зимой 2014 года.

Двухместный салон оформлен лаконично: широкая центральная консоль с «парящим» экраном мультимедийной системы, спортивные сиденья и руль, цифровая приборная панель.

Стоит отметить, что в скором времени новая Toyota Supra появится у дилеров, в том числе у российских. Точных сроков представители бренда пока не называют, но авто будет доступно отечественным потребителям уже в этом году. Подробности о ценах и комплектациях будут раскрыты ближе к старту продаж.

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15 января 2019
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