Bentley представляет новую модель

Создавая новинку, специалисты марки вдохновлялись легендой спорта — гоночной машиной Bentley Team Blower, выступавшей в соревнованиях «24 часа Ле-Мана» в 1930 году под номером 9. Именно эта цифра украсит центральную часть фальшрадиаторной решетки таинственной модели.

Кроме того, судя по первому изображению, роскошный «юбиляр» будет окрашен в глубокий малахитово-зеленый цвет. Автомобиль выйдет ограниченным тиражом. На этом достоверная информация заканчивается и остаются догадки: есть предположение, что англичане готовят Continental GT в особой версии.

Стоит напомнить, что знаменательный день рожденья компания Bentley будет отмечать 10 июля 2019 года. Ровно 100 лет назад в Британии Уолтер Оуэн Бентли основал свою компанию с целью создать «лучший в своем классе» автомобиль. Завод и штаб-квартира преуспевшей в своем стремлении марки располагается в городе Кру. Там на данный момент собирают кроссовер Bentayga, купе Continental, его четырехдверный вариант Flying Spur и седан Mulsanne.