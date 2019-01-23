Почему большинство водителей нарушают ПДД при развороте

Типичная дорожная ситуация: машина едет по городской улице, ее водитель хочет развернуться и поехать в противоположном направлении. На маленькой улочке можно найти разрыв в сплошной осевой разметке напротив какого-нибудь выезда из двора и попробовать развернуться тут.

Но не всегда подобную «дырку» можно отыскать. А на более-менее крупной городской магистрали такого вообще не бывает — никаких разрывов. Приходится искать специальный разворотный «карман» (которые относительно редко встречаются), либо ехать до ближайшего перекрестка. А там вполне можно увидеть установленный знак запрета левого поворота — 3.18.2 в ПДД. Это такая перечеркнутая красной полосой черная стрелочка, загнутая влево — в белом круге с красной каймой.

Большинство законопослушных водителей при виде такого запрета вздохнут и поедут дальше, искать более благоприятное место для разворота. А шофер, у которого в голове положения ПДД сохранились без изъяна, смело и без каких-либо административных последствий для себя развернется в этом месте и поедет в обратном направлении. Почему?