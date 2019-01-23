Почему большинство водителей нарушают ПДД при развороте

Из программы, обязательной для обучения в автошколе, большинство водителей выносят далеко не все полезные в повседневной езде знания. Правила разворота на перекрестке остаются для таких граждан настоящим «белым пятном».
Максим Строкер

Типичная дорожная ситуация: машина едет по городской улице, ее водитель хочет развернуться и поехать в противоположном направлении. На маленькой улочке можно найти разрыв в сплошной осевой разметке напротив какого-нибудь выезда из двора и попробовать развернуться тут.

Но не всегда подобную «дырку» можно отыскать. А на более-менее крупной городской магистрали такого вообще не бывает — никаких разрывов. Приходится искать специальный разворотный «карман» (которые относительно редко встречаются), либо ехать до ближайшего перекрестка. А там вполне можно увидеть установленный знак запрета левого поворота — 3.18.2 в ПДД. Это такая перечеркнутая красной полосой черная стрелочка, загнутая влево — в белом круге с красной каймой.

Большинство законопослушных водителей при виде такого запрета вздохнут и поедут дальше, искать более благоприятное место для разворота. А шофер, у которого в голове положения ПДД сохранились без изъяна, смело и без каких-либо административных последствий для себя развернется в этом месте и поедет в обратном направлении. Почему?

Все просто: знак, запрещающий поворот, означает только это — запрет свернуть налево. Там, к примеру, может оказаться улица с односторонним движением. На маневр под названием «разворот» он не распространяется. За запрет разворота отвечает другой знак — 3.19!

Вернемся же к нашему пугливому водителю, который побоялся развернуться при виде знака 3.18.2 и поехал пытать счастья на следующем перекрестке. Там, к его радости, он обнаруживает знак движения по полосам, разрешающий свернуть влево из левой полосы — например, 5.15.1. На нем белая стрелка на синем фоне приглашающе изгибается влево под углом 90º.

Ободренный этим зрелищем, герой нашего повествования радостно крутит руль и наконец то разворачивается, чтобы поехать в обратном направлении… не подозревая, что только что нарушил ПДД!

Белая стрелка на синем фоне, указывающая влево, обозначает только одно: разрешение повернуть на примыкающую улицу и не более того! За нарушение ее требований по статье 12.16 часть 2 КоАП положен штраф 1000—1500 рублей.

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23 января 2019
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