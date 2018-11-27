Британцы представили новый кабриолет Bentley Continental GT

Ткань для крыши можно выбрать из семи вариантов, среди которых найдется даже материал под названием Tweed. Он выполнен под излюбленную англичанами шерстяную ткань. Верх можно убрать или поднять за 19 секунд при скорости в 50 км/ч.

Инженеры доработали «воздушный шарф» — функцию обдува теплым воздухом в верхней части кресел, а также удивили нововведением — подогревом подлокотников. Дисплей информационно-развлекательной системы получил поворотную конструкцию: с одной стороны привычный сенсорный экран, с другой — аналоговые циферблаты часов, а третью украшает панель из шпона без каких бы то ни было высокотехнологичных «примочек».