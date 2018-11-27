Британцы представили новый кабриолет Bentley Continental GT

Марка Bentley, которая с самой первой страницы своей истории создает роскошные автомобили, в 2019 году отмечает столетний юбилей. В преддверии этой круглой даты британцы пополнили продуктовую линейку моделью Bentley Continental GT с мягким верхом.
Ткань для крыши можно выбрать из семи вариантов, среди которых найдется даже материал под названием Tweed. Он выполнен под излюбленную англичанами шерстяную ткань. Верх можно убрать или поднять за 19 секунд при скорости в 50 км/ч.
Инженеры доработали «воздушный шарф» — функцию обдува теплым воздухом в верхней части кресел, а также удивили нововведением — подогревом подлокотников. Дисплей информационно-развлекательной системы получил поворотную конструкцию: с одной стороны привычный сенсорный экран, с другой — аналоговые циферблаты часов, а третью украшает панель из шпона без каких бы то ни было высокотехнологичных «примочек».
Кроме того, автомобиль получил продвинутую систему шумоизоляции: теперь во время движения в салоне под поднятой крышей так же тихо, как в купе. В стандартной комплектации на кабриолет ставят 21-дюймовые легкосплавные диски, но опционально можно выбрать диски диаметром 22 дюйма в десятке разных вариантах.
Bentley Continental GT Convertible оснащен топовым шестилитровым мотором W12 мощностью 635 л. с. с крутящим моментом в 900 Нм, который работает вкупе с восьмидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Агрегат может разогнать авто до первой сотни за 3,8 секунды, а максимальная скорость, на которую способна эта машина — 333 км/ч.