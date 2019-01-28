Названы сроки появления в России нового внедорожника JAC T6

Фото: JAC
Китайцы определились со сроками вывода на российский рынок пикапа JAC T6. Автомобиль уже прошел все возможные сертификационные испытания и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Для нашего брата грузовички будут собирать на заводе в Казахстане.
Светлана Ермолаева

Пикап JAC T6 с рамной конструкцией и двухрядной кабиной вооружат двумя «четверками» класса Евро-5 — на выбор: двухлитровым мотором мощностью 177 л. с. и максимальным крутящим моментом в 290 Нм, а также движком такого же объема, выдающего 136 «лошадей» (320 Нм крутящего момента). Оба двигателя работают вкупе с шестиступенчатой «механикой» и системой полного привода.

JAC T6 представят в трех комплектациях. В самой младшей из них «китаец» сможет похвастать двумя подушками безопасности, а в списке оснащения найдутся и задние парктроники, и электропривод боковых зеркал, и рулевой колесо в кожаной оплетке. Из электронных помощников — антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий.

В качестве дополнительных опций можно заказать систему бесключевого доступа, камеру заднего вида и мультимедийный комплекс с шестью динамиками.

Запуск китайского грузовичка на российский рынок намечен состоится в первой половине 2019 года. Ценники на новинку обнародуют ближе к старту продаж.

Напомним, что недавно ребята из Поднебесной привезли к нам сразу два бюджетных кроссовера — компактный JAC S3 и флагманский S5 с ценником до1 000 000 рублей.

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28 января 2019
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