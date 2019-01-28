Названы сроки появления в России нового внедорожника JAC T6

Пикап JAC T6 с рамной конструкцией и двухрядной кабиной вооружат двумя «четверками» класса Евро-5 — на выбор: двухлитровым мотором мощностью 177 л. с. и максимальным крутящим моментом в 290 Нм, а также движком такого же объема, выдающего 136 «лошадей» (320 Нм крутящего момента). Оба двигателя работают вкупе с шестиступенчатой «механикой» и системой полного привода.

JAC T6 представят в трех комплектациях. В самой младшей из них «китаец» сможет похвастать двумя подушками безопасности, а в списке оснащения найдутся и задние парктроники, и электропривод боковых зеркал, и рулевой колесо в кожаной оплетке. Из электронных помощников — антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий.