Три главных опасности зимнего вождения в России

Да, отвыкли мы от такой погоды — в Москве и близлежащих городах за выходные выпало около полуметра снега! Самый сильный снегопад за последние 70 лет принес настоящий дорожный коллапс: сотни аварий, многие из которых произошли с участие сразу нескольких машин. И выявил чудовищное количество водителей, которые просто не умеют ездить в таких условиях, а отказать себе в поездке, взяв за причину «нелетную погоду», отчего-то не смогли.

В один миг дорога стала скользкая и тяжелая, а свежеиспеченные кроссоверы напомнили своим владельцам, что они больше хэтчбеки с увеличенным дорожным просветом, чем внедорожники. Тут и экономию на полном приводе в угоду кожаному салону не грех припомнить, и взмах рукой на вопрос о КАСКО. Но это все «проза». Начинать нужно с азов!

Скупой платит дважды

Фразеологизм, который давно пора разместить под гербом Российской Федерации, сегодня применим, как никогда. Огромное количество ДТП на выходных произошло из-за низкокачественной или просто сильно изношенной зимней резины. Вспомните эти тезисы, произнесенные и многократно услышанные осенью: «еще сезон походит», «шипы еще остались — значит ездить можно», «такая же, как дорогая, но дешевле и лучше» и прочие гаражные афоризмы. Ораторы в лучшем случае не смогли выехать из сугроба или заметенного «бокса» и просто остались дома. В худшем — стали частью кошмарной статистики аварий.