Три главных опасности зимнего вождения в России

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Последние январские выходные 2019 года мы запомним надолго: два дня безостановочно шел снег, дороги заметало за час, а обилие ДТП шокировало даже видавших жизнь водителей. От мелких аварий до настоящих катастроф в сотню столкнувшихся машин, как на Симферопольском шоссе! Что, разучились ездить?
Эдуард Раскин

Да, отвыкли мы от такой погоды — в Москве и близлежащих городах за выходные выпало около полуметра снега! Самый сильный снегопад за последние 70 лет принес настоящий дорожный коллапс: сотни аварий, многие из которых произошли с участие сразу нескольких машин. И выявил чудовищное количество водителей, которые просто не умеют ездить в таких условиях, а отказать себе в поездке, взяв за причину «нелетную погоду», отчего-то не смогли.

В один миг дорога стала скользкая и тяжелая, а свежеиспеченные кроссоверы напомнили своим владельцам, что они больше хэтчбеки с увеличенным дорожным просветом, чем внедорожники. Тут и экономию на полном приводе в угоду кожаному салону не грех припомнить, и взмах рукой на вопрос о КАСКО. Но это все «проза». Начинать нужно с азов!

Скупой платит дважды

Фразеологизм, который давно пора разместить под гербом Российской Федерации, сегодня применим, как никогда. Огромное количество ДТП на выходных произошло из-за низкокачественной или просто сильно изношенной зимней резины. Вспомните эти тезисы, произнесенные и многократно услышанные осенью: «еще сезон походит», «шипы еще остались — значит ездить можно», «такая же, как дорогая, но дешевле и лучше» и прочие гаражные афоризмы. Ораторы в лучшем случае не смогли выехать из сугроба или заметенного «бокса» и просто остались дома. В худшем — стали частью кошмарной статистики аварий.

Хорошие зимние шины, качественные и свежие, способны остановить даже тяжелый внедорожник. Остановить — полдела, главное — удержать его в траектории на маневре. В результате у «расточительного» автовладельца шансы избежать затраты на ремонт остаются, а вот «финансово-грамотному», увы, приходится полагаться только на удачу. Не самый сильный фактор в России, не так ли?

Отдельной строкой идут ценители езды зимой на летней и всесезонной резине. Вы будете удивлены, но таких — множество, и большинство из них отнюдь не обладатели полноприводных внедорожников! Такие автовладельцы фактически обречены: на температуре ниже −7 градусов летняя резина дубеет и теряет все фрикционные свойства. Иными словами, машина вообще перестает тормозить и слушаться руля.

Мягкие прошедшие зимы и высоколобая полемика о всемирном потеплении не должна сбивать российского водителя с толку: для русской зимы нужна зимняя резина. И не важно, в Краснодаре или в Мурманске, во Владивостоке или в Сочи вы планируете эксплуатировать автомобиль. Хорошие зимние покрышки окупаются за один раз. Вчера окупились у многих. Сегодня синоптики обещают «продолжение банкета».

Самооценка и самомнение

Второй бедой оказалась неверная оценка возможностей автомобиля и самого себя. Говоря языком терминов и ПДД: нарушение скоростного режима и несоблюдение дистанции. Напоминаем, ограничение скорости на табло и на знаках — это верхний порог. Медленнее ехать можно!

Прошедшие выходные были худшим временем для установки скоростных рекордов. И, тем не менее, многие решили, что их драйверские таланты и современная машина позволяют ехать быстро. Опрометчиво решили.

Во-первых, на такой сложной дороге далеко не все зависит от водителя: соседи по потоку тоже могут добавить «перцу», решив поиграть в «шашки» или просто ускорившись, опаздывая на сериал или футбол. Во-вторых, железо и электроника, проданная вам щедрой рукой менеджера ДЦ, помогает далеко не во всех случаях. Вернее, помогают-то они всегда, только вот пространства и времени для полноценного срабатывания может попросту не хватить. Увы и ах, замигали датчики, закрутились шестеренки, но пристрастие к езде «в упор к соседу» поставит крест на всех наработках автомобильной индустрии. Быть аварии.

Таблички «4х4», «4wd» и все их аналоги не дают гарантии безопасности! Пока еще все зависит от водителя, который, покатавшись по сухому и чистому асфальту, может попросту не перестроиться на новые условия и переоценить свои навыки. Езжайте вдвое медленнее, аккуратнее — это многократно сократит вероятность ДТП. Порицание от коллег по полосе в такой ситуации — индикатор недостатка знаний и слабой подготовки в автошколе.

Опыт не пропьешь

Самый важный и самый дорогостоящий пункт из всего списка. Научиться правильно себя вести на заснеженной дороге, выбирать скорость и дистанцию, не скупиться при покупке покрышек и многое другое водитель может лишь во время постоянной эксплуатации транспортного средства. Когда права пылятся на тумбочке, а машина стоит в гараже, у автовладельца добавляются очки только в копилке страховых компаний.

Лишь настоящая дорога дает опыт, который можно только накопить. Купить — нельзя. Даже многочисленные и некогда популярные курсы контраварийного вождения не способны в полной мере подготовить шофера ко всем невзгодам, которые ему уготовлены в поездке.

Этого самого опыта москвичам и не хватило, чтобы спокойно и без лишних «жертвоприношений» пережить снегопад. И винить в этом стоит… дорожные службы! Даже жители главного мегаполиса России уже так привыкли к чистому асфальту в самые снежные месяцы, что просто разучились ездить по снегу! Слякоть и реагенты — вот наша московская зима! А снег он весь там, за городом. Как только «дорожники» дали слабину, не осилили шквал осадков, так сразу и начались проблемы: заносы, аварии, дорожные неурядицы.

Именно в такую погоду класс и подготовка водителя, а также собственный жизненный опыт, станут залогом безопасной поездки. Шутки в сторону — снег продолжается. Ругать дорожные службы, костерить дворников и поминать «добрым словом» чиновников будем вечером, сидя дома за чаркой «чая». А сейчас надо ехать, так что самое время «применять на практике» два главных правила дорог всея Руси: ДД и ДДД. Расшифровать?

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28 января 2019
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