Как UAZ Pickup «сделал» Toyota Hilux

И все же рабочие лошадки россиянам нужны, продажи в этом сегменте растут: за прошедший год — на 11,5% по сравнению с 2017-м. Какая модель стала самой популярно среди грузовичков?

В 2018 году россияне проголосовали рублем за «УАЗ Пикап», который выбрали 3799 россиянина, что на 1,3% больше показателей годичной давности. Кстати сказать, автомобиль удерживает пальму первенства уже второй год подряд.

Стоит напомнить, что не так давно UAZ Pickup обзавелся новым мотором ZMZ Pro мощностью 150 л. с., агрегатированным с пятиступенчатой «механикой». Стоимость внедорожника с обновкой стартует от 814 000 рублей. В продаже осталась модель и с прежним движком. Такая машина обойдется в 793 000 ₽

Вторую строчку с небольшим отставанием занимает Toyota Hilux. Японец разошелся тиражом в 3190 единиц, слив 8,7% от прошлогодних продаж. Третье почетное место досталось Mitsubishi L200: продано 3028 авто (+84,4%).