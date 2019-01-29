Почему нельзя превышать скорость даже на «нештрафуемые» 20 км/ч

Фото: pixabay.com
«Нештрафуемое» превышение скорости, равное пока еще 20 км/ч, воспринимается автомобилистами как своеобразный призыв к действию. Водители смело «плюсуют» к разрешенной величине до 19 км/ч, даже не задумываясь о последствиях, к которым может привести такое «баловство». Почему важно соблюдать скоростной режим, несмотря на отсутствие штрафа, объяснит портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Для начала напомним, что за «лишние» 20—40 км/ч автомобилистам выписывают штраф на 500 рублей вне зависимости от того, нарушают они режим в первый, третий или десятый раз. Превысив скорость на 40—60 км/ч, шофер теряет уже 1000—1500 целковых (или 2000—2500, если повторно), а на 60—80 км/ч — 2000—2500 «деревянных» или свои «права».

Самое суровое наказание предусмотрено для тех, кто вопреки ПДД и здравому смыслу превышает скорость на 80 км/ч и более. Если их «ловит» камера, то они «попадают» на 5000 рублей, а если гаишник — то на лишение водительского удостоверения.

Штрафа за превышение на 0—20 км/ч сегодня в КоАП никакого нет. Очевидно, именно поэтому едва ли не каждый водитель нарушением его и не считает. А зря.

Фото: pixabay.com

Мало кто помнит, что «нештрафуемые» 20 км/ч (или 10 км/ч до 2013 года) были введены исключительно для того, чтобы нивелировать точность показаний комплексов автоматической фиксации. Пренебрегать скоростным режимом нельзя ни при каких условиях, о чем русским по белому написано в пункте 10.1 ПДД: «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения».

Да, рублем водителя, воспользовавшегося отсутствием штрафов в КоАП, за превышение скорости на 0—20 км/ч не накажет ни коварная камера, ни сотрудник ГИБДД. Однако если шофер со своими «запрещенными» цифрами на спидометре попадет в ДТП, в котором — не дай Бог — кто-то серьезно покалечится, то его покарают по всей строгости закона.

Фото: pixabay.com

Допустим, автомобилист собьет пешехода, решившего на свой страх и риск перебежать дорогу в неположенном месте. Понятно, что виновным с большей долей вероятности все равно признают рулевого, но если он неукоснительно соблюдал ПДД — в частности, в момент столкновения скорость его авто не «вылезала» за разрешенную отметку — то водитель может надеяться на некоторые снисхождения. Изучая материалы ДТП, правоохранители учитывают все факторы.

Именно поэтому имеет смысл почаще поглядывать на приборную панель и хладнокровно пресекать свое навязчивое желание немного «притопить». Согласитесь — дополнительные 5—10 км/ч, которые сократят время в пути не существенно, того не стоят. А тогда ради чего?

Не стоит забывать и о том, что с каждым «лишним» км/ч неизбежно увеличивается тормозной путь и время реакции — в экстренной ситуации подобная шалость может сыграть с водителем очень злую шутку.

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29 января 2019
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