Почему нельзя превышать скорость даже на «нештрафуемые» 20 км/ч

Для начала напомним, что за «лишние» 20—40 км/ч автомобилистам выписывают штраф на 500 рублей вне зависимости от того, нарушают они режим в первый, третий или десятый раз. Превысив скорость на 40—60 км/ч, шофер теряет уже 1000—1500 целковых (или 2000—2500, если повторно), а на 60—80 км/ч — 2000—2500 «деревянных» или свои «права».

Самое суровое наказание предусмотрено для тех, кто вопреки ПДД и здравому смыслу превышает скорость на 80 км/ч и более. Если их «ловит» камера, то они «попадают» на 5000 рублей, а если гаишник — то на лишение водительского удостоверения.

Штрафа за превышение на 0—20 км/ч сегодня в КоАП никакого нет. Очевидно, именно поэтому едва ли не каждый водитель нарушением его и не считает. А зря.