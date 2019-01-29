Обновленный «вседорожник» Audi A4 Allroad впервые замечен на тестах

Если обновленные седан и универсал Audi A4 уже не раз попадали в объективы фотокамер, то A4 Allroad мы видим впервые. И хотя он пока еще тщательно замаскирован, кое-какие детали рассмотреть все же можно. В частности, расширенные колесные арки, чуть видоизмененную радиаторную решетку, подретушированную оптику и новые патрубки выхлопной системы.

Снимков интерьера Audi A4 Allroad нет, а потому можно только догадываться, какие изменения произойдут внутри. По мнению наших зарубежных коллег из Motor1, дизайнерские решения для оформления салона «вседорожного» универсала ингольштадтцы позаимствуют у A6: меньше кнопок, больше сенсорные дисплеи.

Наверняка пополнится и список оснащения автомобиля: скорее всего, A4 Allroad обзаведется системами полуавтономного управления. Что же до моторной гаммы, то она, вероятно, останется прежней — разве что мощность агрегатов чуть подрастет.

Очевидно, все подробности об обновленном A4 Allroad представители Audi раскроют ближе к премьере, которая, по предварительным данным, состоится в конце 2019 года или в начале 2020.