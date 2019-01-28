Как водители «убивают» двигатель, проверяя уровень масла

НА ХОЛОДНУЮ

Нередко можно наблюдать водителей, проверяющих уровень моторного масла по утру — после продолжительной стоянки автомобиля. И это тоже грубая ошибка, ведь двигатель машины должен быть хорошо прогрет. Исключением являются разве что те случаи, когда на щупе есть специальные риски «cold» и «hot», но таковые встречаются нечасто.

ДАЙ ВРЕМЯ

Другая распространенная ошибка, совершаемая многими водителями — причем как начинающими, так и опытными — проверять уровень масла сразу же после выключения зажигания. По процедуре, нужно выждать 10—15 минут, чтобы смазка успела стечь в картер. Только так вы сможете увидеть реальную картину.

С ПЕРВОГО РАЗА

Мало тех, кто спотыкается на этом шаге, но все же. Вытащив щуп в первый раз, необходимо тщательно его протереть тряпкой или салфеткой, не оставляющей после себя мелких ворсинок. Далее следует поместить «рейку» обратно, вставив до упора, подождать несколько секунд и вновь извлечь. И не спешите ругать автора — многие новички этого не знают.