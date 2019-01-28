Как водители «убивают» двигатель, проверяя уровень масла

Казалось бы, как можно навредить двигателю, всего-навсего проверяя уровень моторного масла? Очень просто — достаточно допускать грубые ошибки при выполнении этой нехитрой процедуры. О чем важно помнить, инспектируя смазку, напомнит портал «АвтоВзгляд».
Попросите трех автомобилистов пошагово рассказать, как они проверяют уровень масла в двигателе, и вы наверняка получите в ответ три различные инструкции. Почему так происходит, сказать сложно. Быть может, потому что в большинстве автошкол таким манипуляциям курсантов не учат, и новичкам приходится консультироваться с интернетом, кишащим ложной информацией.
ДУРНОЕ МЕСТО
Если вы хотите узнать, как на самом деле обстоят дела с маслом в двигателе, то очень важно выбрать для проведения процедуры правильное место. Следует припарковаться на ровной поверхности, где нет никаких глубоких ям и горок. Машина должна стоять ровно, а в противном случае полученные вами данные будут некорректными.
НА ХОЛОДНУЮ
Нередко можно наблюдать водителей, проверяющих уровень моторного масла по утру — после продолжительной стоянки автомобиля. И это тоже грубая ошибка, ведь двигатель машины должен быть хорошо прогрет. Исключением являются разве что те случаи, когда на щупе есть специальные риски «cold» и «hot», но таковые встречаются нечасто.
ДАЙ ВРЕМЯ
Другая распространенная ошибка, совершаемая многими водителями — причем как начинающими, так и опытными — проверять уровень масла сразу же после выключения зажигания. По процедуре, нужно выждать 10—15 минут, чтобы смазка успела стечь в картер. Только так вы сможете увидеть реальную картину.
С ПЕРВОГО РАЗА
Мало тех, кто спотыкается на этом шаге, но все же. Вытащив щуп в первый раз, необходимо тщательно его протереть тряпкой или салфеткой, не оставляющей после себя мелких ворсинок. Далее следует поместить «рейку» обратно, вставив до упора, подождать несколько секунд и вновь извлечь. И не спешите ругать автора — многие новички этого не знают.
Многие ошибочно полагают, что «правильный» уровень масла в двигателе — это max или даже чуть больше. Но нет: в идеале следы смазки должны быть между отметками «минимум» и «максимум», ближе к последней. Только при таком раскладе можно захлопнуть капот со спокойной душой.
Соблюдать эти несложные правила необходимо, ведь нарушение процедуры чревато дезинформацией водителя, а значит — несвоевременным решением проблем. Помните: при избытке масла оно может оказаться в системе вентиляции картера, в цилиндрах мотора или катализаторе.
Что же до недостатка масла в двигателе, то это прямой путь к так называемому «масляному» голоданию. В общем, и в том, и в другом случае есть огромные риски попасть на дорогостоящий ремонт, а то и на замену силового агрегата.