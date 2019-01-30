Почему Toyota Prius ушла с российского рынка

Причина таинственной пропажи довольно прозаична. В российских СМИ распространилась информация, что Toyota Prius приедет к нам после обновления, а дорестайлинговые автомобили на отечественных складах просто-напросто закончились, разойдясь по покупателям.

Но сроки «возвращения» японского гибрида пока не озвучиваются. Все дело в том, что авто пользуется большим спросом в других странах, и россияне увидят машину, когда эти рынки насытятся. Просто у нас на модель спрос, мягко говоря, невелик. За прошедший год было продано всего 23 «Приуса». При этом хетч продолжает удерживать позицию самого популярного гибрида в мире.

Напомним, что ценник на Prius начинался от 2 322 000 рублей. Скорее всего, после обновления машина станет еще дороже. Кстати, «пятидверка» в одной из комплектаций будет предлагаться с полным приводом: тяга на задние колеса поступает от дополнительного электромотора.