Можно ли останавливаться на светофоре под стрелкой, если нужно проехать прямо

Многие перекрестки «украшаются» не только знаками 5.15.1 и 5.15.2, указывающими направления движения по полосам, но и разметкой 1.18 — белыми стрелками, дублирующими информацию с выше упомянутых табличек. Такое решение применили, дабы облегчить водителям жизнь — чтобы те занимали нужное положение на проезжей части, не отрывая свой взгляд от дороги.
КАЗНИТЬ, НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
Но, похоже, в ряды автомобилистов затесались слепые кроты. А иначе как объяснить тот факт, что даже при наличии соответствующих знаков и разметки многие шоферы «втыкаются» не туда, вызывая негативные эмоции соседей по потоку. Классический пример — светофор с дополнительной секцией. На правой полосе белым по серому нарисована стрелка в форме буквы «Г», а в этот ряд все равно лезут те, кому нужно ехать прямо.