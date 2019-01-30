Можно ли останавливаться на светофоре под стрелкой, если нужно проехать прямо

В таком случае водитель, преградивший путь другим участникам движения, разумеется, будет нарушителем. И дабы избежать возможного штрафа в размере 500 рублей (п. 1 ст. 12.16. КоАП), ему, вопреки своим планам, придется совершить поворот. Вставать во главу соседней, «правильной» колонны — так себе затея. Ведь в КоАП есть наказание и за пересечение стоп-линии — 800 целковых, ст. 12.12.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ, ПОМИЛОВАТЬ

Однако нередко с крайней правой полосы можно не только поворачивать, но и ехать прямо — при наличии соответствующих знаков и разметки (раздваивающейся стрелки), естественно. А потому в случаях, когда из-за водителя, правомерно остановившегося в ожидании своего «зеленого», встает весь ряд, желающий повернуть направо, ругать нужно не «барана» — который таковым и не является — а лиц, ответственных за логистику.

Другой вопрос, что помимо Правил дорожного движения существуют еще такие понятия, как взаимоуважение и культура вождения. Так, если у вас есть возможность не занимать крайнюю правую полосу, когда нужно проехать прямо, то лучше этого не делать. С точки зрения закона вы будете правы в любом случае, как бы не поступили. Но зачем трепать нервы себе и окружающим, разжигая конфликты на пустом месте, если можно этого избежать?