Можно ли останавливаться на светофоре под стрелкой, если нужно проехать прямо

Фото: Московский Комсомолец
Зачастую водителя, остановившегося под «зеленой» стрелкой, но не собирающегося поворачивать, жестко критикуют коллеги с использованием ненормативной лексики и затяжными сигналами клаксона. А ведь далеко не всегда «тупым бараном, не знающим ПДД» является тот шофер, что преградил дорогу — нередко эту роль играют сами торопыги. Что нужно знать, подъезжая к светофору с дополнительной секцией, напомнит портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Многие перекрестки «украшаются» не только знаками 5.15.1 и 5.15.2, указывающими направления движения по полосам, но и разметкой 1.18 — белыми стрелками, дублирующими информацию с выше упомянутых табличек. Такое решение применили, дабы облегчить водителям жизнь — чтобы те занимали нужное положение на проезжей части, не отрывая свой взгляд от дороги.

КАЗНИТЬ, НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Но, похоже, в ряды автомобилистов затесались слепые кроты. А иначе как объяснить тот факт, что даже при наличии соответствующих знаков и разметки многие шоферы «втыкаются» не туда, вызывая негативные эмоции соседей по потоку. Классический пример — светофор с дополнительной секцией. На правой полосе белым по серому нарисована стрелка в форме буквы «Г», а в этот ряд все равно лезут те, кому нужно ехать прямо.

Фото: www.insurancejournal.com

В таком случае водитель, преградивший путь другим участникам движения, разумеется, будет нарушителем. И дабы избежать возможного штрафа в размере 500 рублей (п. 1 ст. 12.16. КоАП), ему, вопреки своим планам, придется совершить поворот. Вставать во главу соседней, «правильной» колонны — так себе затея. Ведь в КоАП есть наказание и за пересечение стоп-линии — 800 целковых, ст. 12.12.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ, ПОМИЛОВАТЬ

Однако нередко с крайней правой полосы можно не только поворачивать, но и ехать прямо — при наличии соответствующих знаков и разметки (раздваивающейся стрелки), естественно. А потому в случаях, когда из-за водителя, правомерно остановившегося в ожидании своего «зеленого», встает весь ряд, желающий повернуть направо, ругать нужно не «барана» — который таковым и не является — а лиц, ответственных за логистику.

Другой вопрос, что помимо Правил дорожного движения существуют еще такие понятия, как взаимоуважение и культура вождения. Так, если у вас есть возможность не занимать крайнюю правую полосу, когда нужно проехать прямо, то лучше этого не делать. С точки зрения закона вы будете правы в любом случае, как бы не поступили. Но зачем трепать нервы себе и окружающим, разжигая конфликты на пустом месте, если можно этого избежать?

автоправо, штрафы, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения
30 января 2019
2016