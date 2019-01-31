Chevrolet Corvette получил последнюю в текущем поколении спецверсию

Доработки делают Chevrolet Corvette Final Edition еще более актуальным для езды на гоночном треке. Для некоторых вариантов также предложен карбоновый аэродинамический обвес и покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2, разработанные в партнерстве со специалистами AMG, Porsche и Ferrari.

Автомобиль доступен в двух оригинальных цветах кузова: ярком Sebring Orange Tintcoat Metallic и благородном Ceramic Matrix Grey Metallic. Салон выполнен из кожи наппа и микрофибры с углепластиковыми декоративными элементами.

Corvette Grand Sport приводится в движение 6,2-литровым мотором V8 мощностью 466 л. с. с максимальным крутящим моментом 630 Нм, а под капотом Corvette Z06 притаился 659-сильный двигатель. Оба мотора выступают в паре с семиступенчатой механической коробкой передач, а для авто в варианте Grand Sport доступен еще и восьмискоростной «автомат» в качестве альтернативы.

Остается добавить, что Corvette Final Edition стал предвестником скорой смены поколения модели. Автомобиль в новом, уже восьмом по счету поколении покажут грядущей весной. Ожидается, что купе поменяет переднемоторную компановку на среднемоторную.