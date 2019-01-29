Проверьте двигатель: почему опасно игнорировать индикатор Check Engine

С каждым годом автомобили получают все больше и больше новых опций, что вызывает головную боль у водителей и удлиняет рабочий день сотрудникам сервисных центров. Облегчить жизнь и тем, и другим призваны индикаторы на «приборке», чья задача — информировать о неисправностях систем и подсказывать, где именно следует искать «зарытую собаку». Одним из таковых является Check Engine. Но сложность в том, что на него «завязано» слишком много дефектов — как некритичных, так и весьма опасных.

ТРЕВОГА?

Все знают, что красные значки на табло сигнализируют о чем-то очень серьезном — продолжать движение с ними автомобилистам крайне не рекомендуется. «Чек» же относится к разряду предупреждающих — вроде, что-то произошло, но это не смертельно, подождет. Сами производители в руководствах по эксплуатации машин не призывают водителей, увидевших на «приборке» желтый моторчик, немедленно вызывать эвакуатор. С «чеком», как пишут в мануалах, ехать можно — но, желательно, прямиком на СТО. И тому есть разумное объяснение.