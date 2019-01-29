Проверьте двигатель: почему опасно игнорировать индикатор Check Engine

Немногие автомобилисты уделяют должное внимание индикатору Check Engine, сигнализирующему об имеющихся проблемах с двигателем. Он, мол, желтый, предупреждающий, а значит ничего страшного по определению случиться не может. Может, да еще как! Почему не стоит откладывать визит на сервис, приметив на приборной панели «чек», выяснил портал «АвтоВзгляд».
С каждым годом автомобили получают все больше и больше новых опций, что вызывает головную боль у водителей и удлиняет рабочий день сотрудникам сервисных центров. Облегчить жизнь и тем, и другим призваны индикаторы на «приборке», чья задача — информировать о неисправностях систем и подсказывать, где именно следует искать «зарытую собаку». Одним из таковых является Check Engine. Но сложность в том, что на него «завязано» слишком много дефектов — как некритичных, так и весьма опасных.
ТРЕВОГА?
Все знают, что красные значки на табло сигнализируют о чем-то очень серьезном — продолжать движение с ними автомобилистам крайне не рекомендуется. «Чек» же относится к разряду предупреждающих — вроде, что-то произошло, но это не смертельно, подождет. Сами производители в руководствах по эксплуатации машин не призывают водителей, увидевших на «приборке» желтый моторчик, немедленно вызывать эвакуатор. С «чеком», как пишут в мануалах, ехать можно — но, желательно, прямиком на СТО. И тому есть разумное объяснение.
Хорошо, если у автовладельца есть возможность отложить свои дела ради поездки в сервис, а если нет? Скажем, когда Check Engine загорается на трассе, откуда до ближайшей — и то сомнительной — автомастерской порядка сотни километров? В такой ситуации, дабы не наломать дров, важно постараться вспомнить, когда именно «выскочила» ошибка и проследить, не изменилось ли поведение машины.
ЧТО, ГДЕ, КОГДА
Если «чек» загорелся в тот момент, когда вы запустили мотор, а по истечении трех-пяти секунд исчез, то переживать не о чем — это нормально. Индикатор появился вместе с «пробуждением» авто или уже в пути, а пропадать даже не думает? Значит, скорее всего, блок управления двигателем обнаружил реальную неисправность. Для начала откройте капот — проверьте, все ли в порядке, прислушайтесь к работе агрегата. Ничего подозрительного? Садитесь за руль.
«Поиграйте» с оборотами двигателя — чуть увеличьте их. Снова никаких странностей в поведении машины? Тогда аккуратно троньтесь с места, постепенно прибавьте скорость и продолжайте внимательно прислушиваться. Если автомобиль не подает никаких признаков беды, помимо Check Engine, то можно спокойно продолжать движение. Однако позвонить в автосервис и записаться на диагностику все равно нужно.
ОТРАВИЛСЯ
К слову, нередко «чек» — сразу или некоторое время спустя — вылезает после заправки. Такое случается, когда в топливный бак попадает некачественная «горючка». Оказавшись в подобной ситуации, следует разбавить скверный продукт питания автомобиля приемлемым. А если вы заметите подергивания, посторонние шумы, ощутимое снижение мощности или какие-либо другие сигнализаторы проблемы, то останавливайтесь и вызывайте эвакуатор.
И ВСЕ ЖЕ ТРЕВОГА
«И чем же так страшны последствия игнорирования индикатора Check Engine?» — спросите вы. Как мы уже сказали, он может информировать как о несерьезных неисправностях, так и о довольно опасных. А к таковым можно отнести проблемы с катушкой зажигания, кислородным датчиком, катализатором, форсунками, топливным насосом. Согласитесь, звучит это все ни разу недешево.
…Впрочем, бывает и такое, что Check Engine «выскакивает» вследствие сбоя в «мозгах» автомобиля. А потому для собственного спокойствия можно попробовать «скинуть» минусовую клемму аккумулятора — если это то самое, то после манипуляции «чек» пропадет. Но как вы понимаете, ни один сбой не происходит просто так. Как будет время, загляните на сервис — специалисты «почитают» ошибки и выяснят, откуда ноги растут.