Chevrolet Camaro обновился, но не подорожал

Chevrolet Camaro 2019 модельного года наверняка узнаешь с первого взгляда, но все же внешне автомобиль изменился довольно сильно. Американцы перелицевали фальшрадиаторную решетку, которая обрела новые очертания и стала массивнее. Кроме того, по-иному выглядит оптика. Кстати, отныне авто комплектуют светодиодными фарами. Поменяли свои очертания оба бампера и воздухозаборники. В довершение образа «Камаро» получил 20-дюймовые колесные диски с новым дизайном.

Как утверждают представители бренда, эти обновки несут не только эстетический характер, но и улучшают аэродинамические характеристик автомобиля.

Отдельное внимание стоит уделить и усовершенствованной информационно-развлекательной системе с навигацией, управляемой голосовыми командами, и восьмидюймовым сенсорным монитором. Поменяли и камеру заднего вида: теперь изображение с нее поступает в большем разрешении.