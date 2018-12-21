Chevrolet Camaro обновился, но не подорожал

Фото: Chevrolet
Американцы привезли на российский рынок обновленный Chevrolet Camaro. Причем после рестайлинга маслкар сохранил свой рублевый прайс, который по-прежнему стартует от 2 990 000 рублей. Модель поменялась внешне, улучшила аэродинамику, обзавелась модернизированной мультимедийкой и новыми оттенками окраски кузова.
Светлана Ермолаева

Chevrolet Camaro 2019 модельного года наверняка узнаешь с первого взгляда, но все же внешне автомобиль изменился довольно сильно. Американцы перелицевали фальшрадиаторную решетку, которая обрела новые очертания и стала массивнее. Кроме того, по-иному выглядит оптика. Кстати, отныне авто комплектуют светодиодными фарами. Поменяли свои очертания оба бампера и воздухозаборники. В довершение образа «Камаро» получил 20-дюймовые колесные диски с новым дизайном.

Как утверждают представители бренда, эти обновки несут не только эстетический характер, но и улучшают аэродинамические характеристик автомобиля.

Отдельное внимание стоит уделить и усовершенствованной информационно-развлекательной системе с навигацией, управляемой голосовыми командами, и восьмидюймовым сенсорным монитором. Поменяли и камеру заднего вида: теперь изображение с нее поступает в большем разрешении.

Еще можно отметить четыре цвета в палитре окраски кузова, вошедших в список опций: ярко-оранжевый, голубой, серый и светло-серый.

В движение «американца» приводит уже знакомый двухлитровый турбированный мотор мощностью 238 л. с. с максимальным крутящим моментом в 400 Нм, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

На прошедший фейслифтинг Chevrolet Camaro уже можно оформить предзаказ у любого из дилеров, а первые «живые» спорткупе доберутся до России в январе 2019 года.

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21 декабря 2018
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