KIA Mohave нового поколения выехал на испытания

Разговоры о том, что большой кроссовер KIA Telluride полностью вытеснит единственный внедорожник бренда, оказались сильно преувеличенными. Судя по всему, KIA Mohave оставят на тех рынках, где «проходимец» уже прижился, а новый кроссовер продаваться не будет, например, в России.

На шпионских снимках, опубликованных изданием Motor1, видно, что через прорези в маскировке предсерийного образца проглядывают явно новые фары и «противотуманки», а также перелицованная радиаторная решетка. Остальное надежно скрыто под камуфляжем, но некоторые эксперты смогли разглядеть сходство с новым большим кроссовером Telluride.

Стоит добавить, что, по-видимому, после смены генерации рамный семиместный и полноприводный Mohave сохранит свою прежнюю архитектуру. А вместе с ней и слегка доработанные моторы, находящиеся на вооружении модели сегодня. На отечественном рынке авто представлено с трехлитровым дизелем мощностью 250 л. с. Мотору аккомпанирует восьмидиапазонная автоматическая коробка передач. Правда, у наших потребителей авто популярностью не пользуется.