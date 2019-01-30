5 самых дешевых новых корейских кроссоверов

В наш список попали представители всех трех корейских брендов, торгующих кроссоверами у нас в стране. Нижняя ценовая планка зафиксирована на отметке 950 000, верхняя давно перевалила за 1 300 000.

При этом речь идет преимущественно о самых «голых» комплектациях, оснащенных механической коробкой передач. Во многих случаях даже будьте готовы не досчитаться в списке опций кондиционера и электрических стеклоподъемников.