5 самых дешевых новых корейских кроссоверов

Продукция корейского автопрома продолжает покорять российский рынок. Как известно, особым успехом у наших потребителей пользуются кроссоверы из Южной Кореи. Из-за оптимального соотношения цены и качества, сегодня это одни из самых выгодных предложений на нашем официальном рынке. Портал «АвтоВзгляд» напоминает о наиболее доступных подобных вариантах.
В наш список попали представители всех трех корейских брендов, торгующих кроссоверами у нас в стране. Нижняя ценовая планка зафиксирована на отметке 950 000, верхняя давно перевалила за 1 300 000.
При этом речь идет преимущественно о самых «голых» комплектациях, оснащенных механической коробкой передач. Во многих случаях даже будьте готовы не досчитаться в списке опций кондиционера и электрических стеклоподъемников.
Hyundai Creta
Лидер российских продаж среди кроссоверов Hyundai Creta в самой начальной версии Start обойдется в 947 000 рублей. Речь идет об автомобиле с 1,6-литровой «четверкой» мощностью 123 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач.
Но Hyundai Creta — это тот случай, когда в списке стандартного оборудования вы не найдете кондиционера, электрических стеклоподъемников, регулировки рулевой колонки по вылету и обогрева сидений.
Еще один кроссовер, чей ценник в минимальной комплектации не перевалил за миллионный рубеж — компактный SUV SsangYong Tivoli стоимостью от 999 000 «деревянных».
Столько стоит его начальная комплектация Welcome с 1,6-литровым 128-сильным мотором и шестиступенчтаой «механикой». Зато этот «кореец» может похвалиться наличием кондиционера в базе.
По каким-то причинам на официальном сайте SsangYong рекомендованные цены на модели не указаны, поэтому мы публикуем средний прейскурант от официальных дилеров.
SsangYong Actyon
Еще один представитель компании SsangYong — кроссовер Actyon за 1 169 000 рублей. В начальной версии он оснащен 2-литровым бензиновым мотором мощностью 149 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой «механикой».
В стандартном списке опций имеется кондиционер и электрические стеклоподъемники, но при этом нет обогрева сидений, подушек безопасности и даже системы ESP.
Обновленный KIA Sportage в стартовой комплектации с учетом текущих выгодных спецпредложений обойдется минимум в 1 229 900 «деревянных». Автомобиль предлагается с 2-литровым силовым агрегатом мощностью 150 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой «механикой».
Увы, такой вариант также совсем небогат оснащением — здесь отсутствует кондиционер, обогрев сидений, электрические стеклоподъемники и прочие радости жизни.
Hyundai Tucson
Еще один представитель компании Hyundai — дорестайлинговый Tucson — в базе стоит 1 369 000 рублей. За эти деньги можно рассчитывать на кроссовер, оснащенный тем же мотором, что и KIA Sportage — 2-литровым 148-сильным «атмосферником» MPI, и той же шестиступенчатой «механикой».
В отличие от других участников рейтинга, стартовый вариант Tucson оснащен богатым списком опций, среди которых кондиционер, подогрев сидений, электрические стеклоподъемники, датчик света, круиз-контроль и т. д.