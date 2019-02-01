В России опять отзывают 85 000 автомобилей Toyota и Lexus

Причиной кампании стали печально известные подушки безопасности производства компании Takata. В свое время айрбэги-убийцы наделали много шума: крупнейший скандал разгорелся в 2014 году, когда сразу несколько автостроителей объявили глобальные отзывные мероприятия. Такие подушки способны самопроизвольно срабатывать с сопутствующим взрывом пиропатрона, «выстреливая» при этом металлические и пластиковые осколки прямо в лица водителей и пассажиров.

Стоит добавить, что список идентификационных номеров «японцев» с возможным дефектом можно найти в открытом доступе на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы». Чтобы понять, попадает ли конкретный автомобиль под отзыв, нужно сравнить VIN машины с перечнем. Если есть совпадение, необходимо позвонить в ближайший дилерский центр и записать на ремонт, где бракованные газогенераторы будут заменены на кондиционные. И лучше не откладывать решение этой серьезной проблемы в долгий ящик.

Кстати, представители брендов в ближайшее время и сами оповестят хозяев небезопасных авто об акции и пригласят в дилерский автосервис. Все работы и детали производитель, конечно, предоставляет бесплатно.