В России опять отзывают 85 000 автомобилей Toyota и Lexus

Фото: Lexus
Федеральное агентство «Росстандарт» информирует об очередной сервисной акции в России. В этот раз на СТО поедут сразу 84 257 автомобилей, проданных с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018-го. Под отзыв попали несколько моделей Toyota: Auris, Corolla и Hilux, премиум-внедорожник Lexus GX 460, а также седаны ES 350 и IS в модификациях 250, 250C и в F-исполнении.
Светлана Ермолаева

Причиной кампании стали печально известные подушки безопасности производства компании Takata. В свое время айрбэги-убийцы наделали много шума: крупнейший скандал разгорелся в 2014 году, когда сразу несколько автостроителей объявили глобальные отзывные мероприятия. Такие подушки способны самопроизвольно срабатывать с сопутствующим взрывом пиропатрона, «выстреливая» при этом металлические и пластиковые осколки прямо в лица водителей и пассажиров.

Стоит добавить, что список идентификационных номеров «японцев» с возможным дефектом можно найти в открытом доступе на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы». Чтобы понять, попадает ли конкретный автомобиль под отзыв, нужно сравнить VIN машины с перечнем. Если есть совпадение, необходимо позвонить в ближайший дилерский центр и записать на ремонт, где бракованные газогенераторы будут заменены на кондиционные. И лучше не откладывать решение этой серьезной проблемы в долгий ящик.

Кстати, представители брендов в ближайшее время и сами оповестят хозяев небезопасных авто об акции и пригласят в дилерский автосервис. Все работы и детали производитель, конечно, предоставляет бесплатно.

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2 февраля 2019
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