Как экстренно отключить «заглючившую» автомобильную сигнализацию

Примчавшись в одном халате на подмогу своей «ласточке», издающей душераздирающие вопли на всю округу, вы вдруг обнаружили, что даже в присутствии хозяина автомобиль затихать не намерен. Что делать, когда сигнализация не реагирует на брелок и продолжает верещать, что есть мочи? Подскажет портал «АвтоВзгляд»,
Самый простой способ отыскать ключ к «сердцу» сигнализации — заглянуть в руководство по эксплуатации системы. Альтернативный вариант — позвонить в дилерский центр (или где вы там устанавливали охранный комплекс) и проконсультироваться со специалистом, которому подобные вопросы поступают ежедневно. Но что делать, когда ни то, ни другое не возможно? Скажем, если мануал «проживает» в другом городе, а сервисный центр до утра закрыт.
Наверняка, вы и так знаете, что нужно попробовать сделать в первую очередь. А коль нет, так напомним: отоприте своим ключом (не с брелока, а именно ключом) дверь. Она уже открыта? Тогда закройте ее, заблокируйте замки и повторите процедуру. С высокой долей вероятности после этого «сигналка» успокоится. А если нет, то переходим к следующему шагу.
Безуспешно поэкспериментировав с дверными замками, садитесь за руль и запускайте двигатель автомобиля. Практически все штатные и дополнительные охранные комплексы деактивируются, когда водитель включает зажигание. Сигнализация продолжает «верещать», привлекая внимание соседей? Тогда направляемся к блоку предохранителей.
Охранные системы, установленные на заводе, «завязаны» на стандартный предохранитель, расположенный там же, где и остальные. Угомонить «глюкнувшее» устройство можно, вытащив нужную «пробку» — с этой задачей, имея под рукой смартфон с интернетом, справится даже блондинка. Если «сигналка» ставилась в стороннем сервисе, и в штатном месте предохранителя нет, то вспоминайте, где находится кнопка экстренного отключения.
Если и с предохранителями по тем или иным причинам «не срослось», то единственный способ утихомирить транспортное средство — скинуть «минусовую» клемму аккумулятора, что обесточит автомобиль. Да, возможно собьются настройки мультимедийной системы, зато «сигналка» точно перестанет будить соседей. Подождите пару минут и верните клемму на свое место.
После всего не лишним будет выкроить в своем плотном графике время на посещение сервисного центра, где специалисты проведут полноценную диагностику и выявят проблему, приведшую к сбою. Не стоит откладывать визит на СТО надолго: кто знает, когда и — главное — как дефект охранного комплекса проявится в следующий раз.