Как экстренно отключить «заглючившую» автомобильную сигнализацию

Самый простой способ отыскать ключ к «сердцу» сигнализации — заглянуть в руководство по эксплуатации системы. Альтернативный вариант — позвонить в дилерский центр (или где вы там устанавливали охранный комплекс) и проконсультироваться со специалистом, которому подобные вопросы поступают ежедневно. Но что делать, когда ни то, ни другое не возможно? Скажем, если мануал «проживает» в другом городе, а сервисный центр до утра закрыт.

Наверняка, вы и так знаете, что нужно попробовать сделать в первую очередь. А коль нет, так напомним: отоприте своим ключом (не с брелока, а именно ключом) дверь. Она уже открыта? Тогда закройте ее, заблокируйте замки и повторите процедуру. С высокой долей вероятности после этого «сигналка» успокоится. А если нет, то переходим к следующему шагу.