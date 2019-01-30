В России отзывают Toyota Highlander из-за не тех лампочек

Дело в том, что Toyota Highlander должны комплектоваться «противотуманками» с галогенными лампочками. Но во время сборки в процесс закралась ошибка и, вероятно, на некоторые авто поставили светодиодные источники света. Представители бренда предлагают владельцам «паркетников» приехать в автосалон и после проверки заменить деталь на соответствующую.

В ближайшее время хозяев авто официально оповестят о сервисной акции. Кроме того, можно и самостоятельно узнать, нужно ли конкретному «Хайлендеру» ехать в сервис: на сайте Федерального агентства «Росстандарт» в разделе «Документы» есть перечень VIN автомобилей с недочетом. Если идентификационный номер совпал, можно смело звонить ближайшему дилеру и записываться на прием. Все детали и работы, связанные с этой проблемой, производитель предлагает совершенно бесплатно.

Стоит сказать, что сообщения о сервисных мероприятиях, организованных компанией Toyota — довольно частые «гости» в российских СМИ. Так, только минувшей осенью два раза под отзыв попадал C-HR по разным поводам, а также на ремонт приглашали Toyota Prius.