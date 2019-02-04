Новый BMW 8-й серии едет в Россию

Над «восьмеркой» в ограниченной версии «поколдовали» специалисты подразделения BMW Individual, так что особенных технических характеристик ждать не стоит. Зато дизайнеры тщательно поработали над внешним видом кузова и салона купе.

Кузов получил специально разработанный для этого авто цвет Frozen Barcelona Blue. Кроме того, упразднив хромированные детали, художники оформили в черном цвете патрубки выхлопной системы, окантовку боковых стекол и решетку радиатора.

Салон украшает спортивный руль в М-исполнении, а также потолок, отделанный черной алькантарой. На центральной консоли красуется глянцевая табличка с надписью: First Edition 1/400. Дополняют картину декоративные вставки, выполненные под рояльный лак, и селектор «автомата» с подсветкой.

Кстати, новинка будет доступна и российским потребителям: по некоторым данным, из 400 штук для отечественного рынка выделили 10.

Напомним, что сердце BMW M850i ​​xDrive Coupe — внушительная V-образная «восьмерка» мощностью 530 л. с., работающая в паре со спортивной восьмиступенчатой АКП Steptronic.