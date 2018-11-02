Названы цены на кабриолет BMW 8-й серии

Продолжая расширять в России продуктовую линейку следующего модельного года, компания BMW представила кабриолет 8-й серии. К нам автомобиль приедет в единственной модификации M850i xDrive с 4,4-литровым мотором V8 мощностью 530 л. с.
Своими размерами четырехместный BMW 8-й серии Cabrio практически не отличается от купе: в ширину «открытая восьмерка» достигает 4843 мм, а в ширину — 1902 мм, в высоту — 1339 мм (колесная база — 2822 мм).
Мягкий верх открывается/закрывается нажатием одной кнопки, а весь процесс занимает всего 15 с, причем проделывать эту операцию можно и на ходу — на скоростях не более 50 км/ч. В стандартной комплектации тканевая часть выполнена в черном цвете, за доплату можно получить верх антрацитового оттенка.
В отделке салона дизайнеры использовали много кожи, в том числе в обшивке «приборки», в дверных и задних боковых панелях. Не стало исключением и рулевое колесо в M-исполнении.
В подголовники инженеры опционально встроили систему обдува теплым воздухом, так что и в прохладную погоду ездить с открытым верхом будет достаточно комфортно. Найдется свободное место и в багажнике, куда помещает поклажа объемом до 350 л, но только когда крыша разложена. Но если необходимо, можно сложить спинки задних сидений в пропорции 50:50.
BMW 8-й серии Cabrio доберется до российских дилеров в марте следующего года со стартовым ценником в 9 110 000 рублей.