Названы цены на кабриолет BMW 8-й серии

Своими размерами четырехместный BMW 8-й серии Cabrio практически не отличается от купе: в ширину «открытая восьмерка» достигает 4843 мм, а в ширину — 1902 мм, в высоту — 1339 мм (колесная база — 2822 мм).

Мягкий верх открывается/закрывается нажатием одной кнопки, а весь процесс занимает всего 15 с, причем проделывать эту операцию можно и на ходу — на скоростях не более 50 км/ч. В стандартной комплектации тканевая часть выполнена в черном цвете, за доплату можно получить верх антрацитового оттенка.

В отделке салона дизайнеры использовали много кожи, в том числе в обшивке «приборки», в дверных и задних боковых панелях. Не стало исключением и рулевое колесо в M-исполнении.