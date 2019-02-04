Какие узлы и агрегаты машины выводят из строя резкие перепады температур

ПО РЮМОЧКЕ, ПО МАЛЕНЬКОЙ

Конденсат приводит и к образованию обильной порции воды в бензобаке, что в первый же морозец может привезти к проблемам с заводом. Вода образует тонкий слой льда на топливном фильтре, растопить который можно, лишь добравшись до теплого бокса. Чтобы эту проблему решить «на корню», надо заливать в бензобак литр этанола раз в полгода. Но ни в коем случае не водки — она проблему с осадками в «танке» и магистралях топливопровода не решит!

ЭЛЕКТРОЩИТ

Сама по себе электрика, особенно современная, мало подвержена температурным «невзгодам». Но вот оплетка проводов, изоляция в «эти дни» начинает изнашиваться быстрее обычного и, как результат, пропускает влагу. А где влага, там знакомый всем владельцам отечественным автомобилей зеленый налет, который может привести не только к короткому замыканию и отказу некоторых опций, но и к пожару.

Наш хороший уже знакомый — конденсат — побывал и тут. Влага попадет на микросхемы и блоки, став причиной отказа: многие владельцы подержанных автомобилей сталкиваются с проблемами преждевременной замены блоков управления, которые «сгинули» именно по причине разгерметизации защитных коробов. Попав на микросхему, вода вызывает коррозию.