Какие узлы и агрегаты машины выводят из строя резкие перепады температур

Перепады температур дурно влияют на самочувствие человека, но еще больше бед эти капризы погоды доставляют его верному другу — железному коню. Резиновые и пластиковые детали, лакокрасочное покрытие и даже металлические элементы — все страдает от резкого скачка на шкале Цельсия.
После январской морозной экспансии февраль приходит с почти весенними температурами — за бортом промозглый «ноль». Помимо слякоти и грязи, вечных спутников московской зимы, автомобиль «автоматом» получает удар фактически по всем жизненно важным элементам: кузову, электрике, узлам и агрегатам. Ускоренными темпами начинает разрушаться лакокрасочное покрытие. Cтрадают пластиковые и резиновые детали. Даже покрышки от резких скачков температуры начинают приходить в негодность быстрее обычного.
МЫТЬ И ЕЗДИТЬ
Но самое неприятное — это, безусловно, появление ржавчины. Перепады температур в тандеме с дорожной «солью» создают наилучшие условия для ее активного «цветения»: железо начинает быстро ржаветь, а сколы и царапины покрываются рыжими подтеками. Более того, конденсат, который появляется в такую погоду в каждой полости, приводит к появлению ржи в скрытых местах, до которых без подъемника и разбора просто не добраться. Самое печальное при такой температуре — это простой. Если автомобиль не используется, а просто стоит на улице, то «химия» начинает свое «тлетворное влияние» с удвоенной скоростью. Поэтому, ставя машину на прикол даже на неделю, ее лучше качественно и без экономии промыть, убрав максимум главного московского «дорожного коктейля».
ПО РЮМОЧКЕ, ПО МАЛЕНЬКОЙ
Конденсат приводит и к образованию обильной порции воды в бензобаке, что в первый же морозец может привезти к проблемам с заводом. Вода образует тонкий слой льда на топливном фильтре, растопить который можно, лишь добравшись до теплого бокса. Чтобы эту проблему решить «на корню», надо заливать в бензобак литр этанола раз в полгода. Но ни в коем случае не водки — она проблему с осадками в «танке» и магистралях топливопровода не решит!
ЭЛЕКТРОЩИТ
Сама по себе электрика, особенно современная, мало подвержена температурным «невзгодам». Но вот оплетка проводов, изоляция в «эти дни» начинает изнашиваться быстрее обычного и, как результат, пропускает влагу. А где влага, там знакомый всем владельцам отечественным автомобилей зеленый налет, который может привести не только к короткому замыканию и отказу некоторых опций, но и к пожару.
Наш хороший уже знакомый — конденсат — побывал и тут. Влага попадет на микросхемы и блоки, став причиной отказа: многие владельцы подержанных автомобилей сталкиваются с проблемами преждевременной замены блоков управления, которые «сгинули» именно по причине разгерметизации защитных коробов. Попав на микросхему, вода вызывает коррозию.
Лекарство тут только одно: вовремя заметить по поведению вашего авто, что где-то начинается неполадка и проверить всю цепь. Прежде чем бежать к сервисмену и платить большие деньги за ремонт, нужно осмотреть все самостоятельно. Порой, причину невзгод можно увидеть невооруженным взглядом. Блок предохранитетелей на «Жигулях» и «Москвичах» научил этому недооцененному навыку всех автовладельцев России старшего и даже среднего возраста.
А вот неисправность генератора или системы зажигания не увидеть с помощью одних лишь глаз. Разве что высоковольтные провода встретят фейерверком: оплетка от старости и влаги растрескивается, и запуск автомобиля сопровождается снопом искр. Чуть повысилась влажность на улице — и начинаются проблемы с заводом и работой «на холостых». Продолжать движение в таком случае не стоит: какая именно искра вызовет пожар, никто не знает. Вторая по популярности беда «переходного периода» — катушка зажигания.
От времени и бесконечных перегревов — привет пробкам и забитому радиатору — агрегат начинает растрескиваться и пропускать электричество. Заметить некорректную работу катушки — а на 16-клапанных моторах их обычно ставят четыре, по одной на каждый цилиндр — можно по поведению мотора. Если двигатель начал троить после мойки или во время потепления — это она, катушка зажигания.
РЕЗИНОТЕХНИКА
От перепадов температур страдают и «резинки»: если износ или разрыв дверного уплотнителя можно пережить, то вот шланги системы охлаждения вольностей по отношению к себе не допустят. Как только появится хоть минимальная, незаметная глазу, трещинка, шланг получит новоприобретенное свойство: слететь в самый неподходящий момент, обдав все подкапотное пространство струей антифриза.
Сальники и пыльники под воздействием температурной чехарды начинают рваться и пропускать. А если резко подморозит, то через сальник коленвала может выдавить все масло, что в итоге приведет к печальным последствиям: двигатель заклинит, если вовремя не заметить вспыхнувшую на приборной панели масленку.
…Выводом из всего вышеперечисленного должно стать четкое понимание, что в такую погоду дурно не только человеку, но и машине. Поэтому отнестись к верному другу нужно с большим вниманием и почтением, чем обычно. Погреть чуточку дольше, не полениться залезть под капот, замарать руки о пробку маслозаливной горловины: если там есть хоть малейший намек на эмульсию — белую пену, сигнализирующую о попадании воды в моторное масло — то поездка отменяется. Вызывайте такси.