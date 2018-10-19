Имеет ли право гаишник проверять документы у пассажиров

Действительно, пассажир, сидящий в автомобиле, если и имеет отношение к дорожному движению, то его участие носит пассивный характер — в данном случае он «груз», который везет водитель.

Но поскольку сотрудник ГИБДД представляет правоохранительные органы, то в соответствии с Законом РФ «О полиции» у него есть полное право при несении службы проверять документы у всех граждан для установления личности. Причем статья 13 указанного закона гласит, что у служивого должны быть веские основания подозревать их в совершении преступления или административного правонарушения, либо полагать, что они находятся в розыске.

Так что теребования гаишника предъявить паспорт пассажира законны, и лучше это сделать, тем более, если вы чисты перед законом.