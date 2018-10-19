Имеет ли право гаишник проверять документы у пассажиров

Наверняка кто-то из водителей попадал в ситуацию, когда инспектор ГИБДД требовал от его пассажира предъявить паспорт. Но поскольку в служебные обязанности инспектора ДПС входит надзор за дорожным движением, возникает вопрос: зачем полицейскому понадобились документы человека, который не управляет автомобилем?
Действительно, пассажир, сидящий в автомобиле, если и имеет отношение к дорожному движению, то его участие носит пассивный характер — в данном случае он «груз», который везет водитель.
Но поскольку сотрудник ГИБДД представляет правоохранительные органы, то в соответствии с Законом РФ «О полиции» у него есть полное право при несении службы проверять документы у всех граждан для установления личности. Причем статья 13 указанного закона гласит, что у служивого должны быть веские основания подозревать их в совершении преступления или административного правонарушения, либо полагать, что они находятся в розыске.
Так что теребования гаишника предъявить паспорт пассажира законны, и лучше это сделать, тем более, если вы чисты перед законом.
Хотя в такой ситуации есть вероятность столкнуться с единственной, но не очень удобной проблемой — при отсутствии документов вас могут пригласить проехать в отделение полиции с целью установить личность и «пробить» по базе данных.
Правда, весь процесс не должен превышать трех часов с момента задержания. В течение этого времени полицейские могут предложить вам вывернуть карманы и сумки, но вы имеете полное право от этого отказаться. А если речь идет о досмотре или обыске, то стражи порядка должны предъявить обоснования для их проведения. Напомним, что они обязаны осуществлять эту процедуру только в присутствии двух понятых.
К тому же, у сотрудника ГИБДД даже имеются основания оштрафовать пассажиров, если они не пристегнуты ремнем безопасности. Согласно Административному кодексу, нарушение пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение штрафа в размере пятисот рублей. Кстати, водителя также оштрафуют за непристегнутого седока в его машине, причем на сумму в два раза больше.