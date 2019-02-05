Почему опасно использовать в автомобиле крючки для одежды

Крючки для одежды в салоне автомобиля — приспособление полезное, а для кого-то и вовсе необходимое. Какие только предметы гардероба не «цепляют» на них водители и пассажиры: и ветровки, и толстовки, и дубленки, и пиджаки, аккуратно развешанные на плечиках. И все бы ничего, да вот только это небезопасно. Согласитесь, не задумывались об этом?
Для удобства водителей и пассажиров автопроизводители придумали специальные крючки, на которые в случае необходимости можно подвесить верхнюю одежду. Эти приспособления размещаются как на центральной стойке автомобиля — то есть между задним и передним окном — так и возле ручки, расположенной под потолком на втором ряду кресел. В современных машинах чаще встречается последний вариант.
Не нужно быть экспертом, чтобы понимать — одежда, частично закрывающая шоферу обзор в поворотах, снижает уровень безопасности. А потому производители настойчиво рекомендуют автовладельцам вешать на крючок исключительно «легкие», необъемные предметы гардероба: кардиганы, ветровки, тоненькие накидки. К таковым относятся и пиджаки, правда, только в том случае, если они не «сидят» на плечиках.
Желая сохранить презентабельный вид своего дорогущего пиджака, многие водители умудряются «зацепить» за маленький крючок под потолком громоздкую вешалку. Не будем повторяться, говоря о закрытом обзоре, а лучше напомним о возможных последствиях серьезного ДТП, в результате которого сработают боковые шторки безопасности.
Как вы думаете, в кого полетит вешалка, «сброшенная» с крючка «эйрбэгом»? Вряд ли достанется водителю — а вот пассажиру, расположившемуся возле окна, прикрытого пиджаком, мало не покажется. Естественно, вероятность травматизма в подобной ситуации невелика. Но, тем не менее, она есть, так зачем же испытывать судьбу?
Для офисных работников, вынужденных каждый день возить в салоне машины отглаженный пиджак, есть идея получше. На прилавках магазинов автомобильных аксессуаров можно отыскать множество самых разных плечиков, цепляющихся за подголовник переднего кресла: и безопасно, и одежда не теряет свой внешний вид. К тому же такие вешалки не бьют по кошельку — стильный атрибут попросит за себя не больше 500 — 800 рублей.