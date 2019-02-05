Почему опасно использовать в автомобиле крючки для одежды

Желая сохранить презентабельный вид своего дорогущего пиджака, многие водители умудряются «зацепить» за маленький крючок под потолком громоздкую вешалку. Не будем повторяться, говоря о закрытом обзоре, а лучше напомним о возможных последствиях серьезного ДТП, в результате которого сработают боковые шторки безопасности.

Как вы думаете, в кого полетит вешалка, «сброшенная» с крючка «эйрбэгом»? Вряд ли достанется водителю — а вот пассажиру, расположившемуся возле окна, прикрытого пиджаком, мало не покажется. Естественно, вероятность травматизма в подобной ситуации невелика. Но, тем не менее, она есть, так зачем же испытывать судьбу?

Для офисных работников, вынужденных каждый день возить в салоне машины отглаженный пиджак, есть идея получше. На прилавках магазинов автомобильных аксессуаров можно отыскать множество самых разных плечиков, цепляющихся за подголовник переднего кресла: и безопасно, и одежда не теряет свой внешний вид. К тому же такие вешалки не бьют по кошельку — стильный атрибут попросит за себя не больше 500 — 800 рублей.