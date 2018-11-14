Aston Martin показал первый кроссовер в истории марки

Специалисты Aston Martin рассказали, что свой кроссовер они назовут тем же именем, что и концепткар DBX, дебютировавший три года назад. Кроме названия у модели, начавшей свой путь к серийному производству, с концептом не так много общего. Судя по снимкам, вместо оригинального для SUV двухдверного купеобразного кузова новинка выйдет в более привычном пятидверном исполнении.

Несмотря на то, что Aston Martin DBX предстал перед объективами в ярком камуфляже, не сложно понять, что художники наградили модель рядом фирменных «плюшек». В частности, выдвижными внешними дверными ручками.