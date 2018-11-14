Aston Martin показал первый кроссовер в истории марки

Не дожидаясь, пока шпионы рассекретят первый кроссовер британского бренда, Aston Martin сам выложил первые отчетные фотографии дорожных тестов предсерийного прототипа. Причем компания уже определилась с именем новинки.
Специалисты Aston Martin рассказали, что свой кроссовер они назовут тем же именем, что и концепткар DBX, дебютировавший три года назад. Кроме названия у модели, начавшей свой путь к серийному производству, с концептом не так много общего. Судя по снимкам, вместо оригинального для SUV двухдверного купеобразного кузова новинка выйдет в более привычном пятидверном исполнении.
Несмотря на то, что Aston Martin DBX предстал перед объективами в ярком камуфляже, не сложно понять, что художники наградили модель рядом фирменных «плюшек». В частности, выдвижными внешними дверными ручками.
Сейчас будущий роскошный SUV тестируют на проселочных дорогах Северного Уэльса. Представители бренда пообещали, что автомобиль до того, как попасть в серию, пройдет через самые суровые условия — от промерзшей Арктики до жарких пустынь на Среднем Востоке, от высокогорных перевалов в Альпах до «Северной петли» Нюрбургринга.
На конвейер британский конкурент Lamborghini Urus и Ferrari Purosangue встанет в четвертом квартале 2019-го, то есть приблизительно через год.