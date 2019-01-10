Сколько автомобилей продала Geely по всему миру

Бренд Geely в России не самый популярный. Хотя и среди китайских производителей входит в тройку лидеров. А вот на домашнем рынке компания уже давно завоевала доверие потребителей. За прошедший год общие продажи Geely смогли перешагнуть через планку в 1,5 млн. автомобилей.
По сравнению с 2017 годом китайцы подняли объемы реализации на значительные 20,3%. Но, как признались представители марки, к 2020 году они планируют достичь цифры в 2 млн. машин ежегодно.
Самая большая доля в 57% пришлась на кроссоверы, уехавшие от дилеров в количестве 857 922 авто. Бестселлером стал «паркетник» Geely Atlas, известный на родине как Bo Yue (255 695 единиц).
Второе место занимает New Emgrand (246 933 машин) — седан, не первый год пользующийся популярностью. Тройку лидеров замыкает хетчбэк Emgrand GS (157 638 штук). Кстати, автомобиль в скором времени доберется и до российского рынка.
На четвертой строчке поселился компактный кроссовер Vision X3 (116 944 автомобиля). А за ним следует семейный «паркетник» Vision SUV (113 309 экземпляров), его тоже предложат россиянам в текущем году. Правда, к нам он приедет как Emgrand X7 нового поколения.
Под цифрой шесть в рейтинге идет флагманская «четырехдверка» Bo Rui (44 299 единиц). Следующий — новый седан Bin Rui (33 084 штук), его запустили в продажу всего четыре месяца назад. На седьмом месте прописался Geely SX11 (23 361 машина). Этот кроссовер тоже пока новичок на рынке: к дилерам первые машины попали только в октябре. Вскоре его обещают представить и отечественным покупателям.
Стоит напомнить, что в этом году бренд из КНР привезет к нам еще одну модель: это будет роскошный гибридный седан Geely GE.