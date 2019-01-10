Сколько автомобилей продала Geely по всему миру

По сравнению с 2017 годом китайцы подняли объемы реализации на значительные 20,3%. Но, как признались представители марки, к 2020 году они планируют достичь цифры в 2 млн. машин ежегодно.

Самая большая доля в 57% пришлась на кроссоверы, уехавшие от дилеров в количестве 857 922 авто. Бестселлером стал «паркетник» Geely Atlas, известный на родине как Bo Yue (255 695 единиц).

Второе место занимает New Emgrand (246 933 машин) — седан, не первый год пользующийся популярностью. Тройку лидеров замыкает хетчбэк Emgrand GS (157 638 штук). Кстати, автомобиль в скором времени доберется и до российского рынка.