Автомобили в России продолжают массово дорожать

За последние 15 дней прошедшего месяца сразу 32 автобренда пересмотрели ценники на свою продукцию. В их числе и те, кто незначительно поднял прайсы. Так, например, Chevrolet Niva подорожала лишь на 11 000 — 13 000 рублей, а бюджетные автомобили Datsun увеличили цены на 9000 — 16 000 «деревянных».

Более серьезный скачок — до 50 000 — зафиксирован у двух моделей FIAT: пикапа Fullback (до 42 000 рублей) и коммерческого Doblo Combi (до 34 000). Та же картина у внедорожников Haval H2, Н6 и Н9. В эту категорию попадает еще одна марка из Китая: Lifan — плюс 30 000 «целковых» на всю продуктовую линейку.

Не мало марок просто «взорвали» свои прайс-листы, доведя дельту старой и новой цены до 100 000 и выше. По данным агентства «Автостат», среди них компания Subaru (от 50 000 до 100 000), Toyota (от 22 000 до 177 000 монет) и KIA (от 15 000 до 155 000 рублей). А премиальный BMW добавил к своему прейскуранту до 190 000 рублей.

Правда для нескольких марок и две сотни тысяч не стали пределом: некоторые модели Cadillac подорожали аж на 300 000, а к ценникам Porsche в отдельных случаях добавилось по 648 000 рублей.