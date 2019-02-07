Обязательно ли оборачиваться при езде задним ходом

Что касается тех, кто, сдавая назад, непременно обнимает спинку соседнего кресла и смотрит вспять, то, скорее всего, такая неискоренимая привычка у них останется на всю жизнь. Даже если он будет управлять представительским седаном с функцией кругового обзора. Причина одна — убежденное недоверие к зеркалам, которые имеют свойство искажать расстояние.

Однако все-таки оборачиваться в сторону движения при включении задней передачи иногда приходится и многим из тех, кто не привык это делать. Речь идет о случаях, когда необходимо проехать кормой вперед более значительное расстояние, чем при парковке в гараж. Ведь большинство водителей привыкли сдавать задним ходом на черепашьей скорости и всего лишь на несколько метров..

Но если, врубив заднюю, увеличить расстояние хотя бы на несколько десятков метров, прибавить газку, да еще при необходимости маневрировать, то в этом случае наверняка у многих моментально исчезнет доверие ко всем зеркалам, камерам и парктроникам. Адекватно ориентроваться в пространстве поможет только прямой взгляд в сторону движения. Главное, чтобы этому не препятствовала площадь остекления и обзорность автомобиля.