Обязательно ли оборачиваться при езде задним ходом

Одним из самых сложных практических экзаменов в автошколе считается езда задним ходом. Как и в любом другом деле, навык и сноровка здесь приходят с опытом. Однако, даже самые маститые водители с многолетним стажем сдают назад по-разному: одни ориентируются по зеркалам заднего вида, а другие их игнорируют и поворачивают голову, глядя в сторону движения. Кто прав в этой ситуации, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Начнем с того, что в «Методике проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами» не указано, что поворачиваться в сторону кормы при езде задним ходом является ошибкой. Равно, как ориентироваться по одним только зеркалам не считается нарушением. Так что каждый водитель волен сам себе выбирать наиболее удобный способ такого движения. Главное — безопасность маневра.
Можно предположить, что опытный водитель умеет пользоваться всеми способами, совмещая их, и контролируя при этом каждое свое действие. Другое дело — действительно, имеется ли необходимость оборачиваться при каждом включении задней скорости при наличии трех зеркал заднего вида? И уж тем более, зачем это делать, если еще на корме установлены камера и парктроники? Впрочем, и без такой роскоши при заезде задним ходом на место парковки или в гараж, большинство водителей обычно не утруждают себя лишними поворотами головы, пользуясь исключительно зеркалами.
Что касается тех, кто, сдавая назад, непременно обнимает спинку соседнего кресла и смотрит вспять, то, скорее всего, такая неискоренимая привычка у них останется на всю жизнь. Даже если он будет управлять представительским седаном с функцией кругового обзора. Причина одна — убежденное недоверие к зеркалам, которые имеют свойство искажать расстояние.
Однако все-таки оборачиваться в сторону движения при включении задней передачи иногда приходится и многим из тех, кто не привык это делать. Речь идет о случаях, когда необходимо проехать кормой вперед более значительное расстояние, чем при парковке в гараж. Ведь большинство водителей привыкли сдавать задним ходом на черепашьей скорости и всего лишь на несколько метров..
Но если, врубив заднюю, увеличить расстояние хотя бы на несколько десятков метров, прибавить газку, да еще при необходимости маневрировать, то в этом случае наверняка у многих моментально исчезнет доверие ко всем зеркалам, камерам и парктроникам. Адекватно ориентроваться в пространстве поможет только прямой взгляд в сторону движения. Главное, чтобы этому не препятствовала площадь остекления и обзорность автомобиля.