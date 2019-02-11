В России пригласили в сервис владельцев опасных Toyota Prius

В России объявили об очередном добровольном отзыве 802 автомобилей Toyota Prius, собранных с 7 мая 2009 года по 29 января 2014-го. На этот раз в сервис поедут гибридные авто из-за программной ошибки, способной привести к аварийной ситуации.
Только в ноябре прошлого года в дилерские сервисы приглашали более 200 владельцев гибридных авто с дефектом в электрической проводке, угрожающим спонтанным возгоранием.
Сейчас ситуация тоже довольно серьезная. Дело в том, что изредка, но все же случается, что силовая установка Toyota Prius начинает выдавать критические ошибки, грозящие полной остановкой мотора. Тогда автомобиль предупреждает о проблеме и принудительно переводится в аварийный режим движения с ограниченной скоростью.
А в случае с «Приусами», подпадающими под отзыв, из-за цифрового «бага» никакого безопасного режима не включается, и, если агрегат заглохнет на высокой скорости, то ДТП, скорее всего, не избежать.
Чтобы не затягивать с решением проблемы, дожидаясь официального приглашения от российских представителей японского бренда, можно самому узнать, попадает ли конкретный автомобиль под сервисную кампанию. Достаточно сверить VIN с перечнем номеров, размещенных на сайте «Росстандарта». Все затраты на работы и запчасти производитель, конечно, берет на себя.