В России пригласили в сервис владельцев опасных Toyota Prius

Только в ноябре прошлого года в дилерские сервисы приглашали более 200 владельцев гибридных авто с дефектом в электрической проводке, угрожающим спонтанным возгоранием.

Сейчас ситуация тоже довольно серьезная. Дело в том, что изредка, но все же случается, что силовая установка Toyota Prius начинает выдавать критические ошибки, грозящие полной остановкой мотора. Тогда автомобиль предупреждает о проблеме и принудительно переводится в аварийный режим движения с ограниченной скоростью.