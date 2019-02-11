В России стартовали продажи новой Toyota Corolla

Toyota Corolla двенадцатой генерации нашимм потребителям предлагают только с хорошо знакомым бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 122 л. с., агрегатированным либо с шестиступенчатой «механикой», либо с вариатором. «Четырехдверка» представлена в пяти комплектациях.

Седан в базовом варианте оценили в 1 173 000 рублей. Этопочти на 160 000 рублей дороже, чем авто предыдущего поколения. За эти деньги покупатель получит «Короллу» со светодиодными дневными ходовыми огнями и задними фонарями.