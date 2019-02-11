В России стартовали продажи новой Toyota Corolla

Российские дилеры начали принимать заказы на сменившую поколение Toyota Corolla. Автомобиль переехал на новую «тележку», растерял дизельные моторы и подорожал. Какой ценник японцы повесили на новый седан?
Toyota Corolla двенадцатой генерации нашимм потребителям предлагают только с хорошо знакомым бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 122 л. с., агрегатированным либо с шестиступенчатой «механикой», либо с вариатором. «Четырехдверка» представлена в пяти комплектациях.
Седан в базовом варианте оценили в 1 173 000 рублей. Этопочти на 160 000 рублей дороже, чем авто предыдущего поколения. За эти деньги покупатель получит «Короллу» со светодиодными дневными ходовыми огнями и задними фонарями.
Кроме того, в список оснащения вошли стеклоподъемники с электроприводом, передние сиденья и боковые зеркала с подогревом, а также кондиционер и информационно-развлекательный комплекс с монохромным дисплеем и четырьмя динамиками.
Штатные колесные диски — штампованные диаметром 15 дюймов. Из электронных помощников имеются: антипробуксовочная исистема курсовой устойчивости, а также ассистент при старте на подъеме.
Напомним, что новенькая «Королла» для России отличается увеличенным дорожным просветом (150 мм). В багажник помещается 470 л груза. Передняя подвеска типа McPherson, а задняя — многорычажная.