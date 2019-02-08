Сколько можно ездить с просроченным полисом ОСАГО

Некоторые водители, застрявшие в прошлом десятилетии, не очень-то торопятся приобретать новый полис ОСАГО по истечению предыдущего. Мол, а куда спешить, существует ведь «льготная» отсрочка в 30 дней с момента окончания срока действия старого договора. Почему покупку «автогражданки» лучше не откладывать до последнего, и чем, помимо штрафа, может обренуться для автомобилиста езда с просроченной «бумажкой», напомнит портал «АвтоВзгляд».
Для начала разберемся с тем самым «льготным» периодом, на который до сих пор надеятся некоторые автовладельцы. Для тех, кто не привык следить за новостями, рассказываем: эту норму отменили еще в далеком 2009 году, и сегодня никакие «просрочки» полиса ОСАГО не допускаются. Если ваша «страховка» заканчивается 31 декабря, то выехав на дорогу 1 января, вы станете злостным нарушителем.
Просроченный полис ОСАГО приравнивется, что логично, к отсутвию «автогражданки» в принципе. Молиться, чтобы инспектор ГИБДД не обратил внимание на дату, указанную в документе — довольно опрометчиво. Все равно заметит и оштрафует на 800 целковых (ст. 12.37 КоАП). И не забывайте, что никаких ограничений на протоколы, выписанные нарушителю за езду без полиса, нет. Наказали рублем один раз? Накажут и еще, если вам «посчатливится» встретится с гаишником несколько раз за день.
Но дело тут даже в другом: на паре-тройке штрафов, выписанных за отсутствие ОСАГО, вы не разоритесь, ведь в первые 20 дней с момента вынесения постановления задолженность можно погасить со скидкой в 50%. А вот ДТП, случившееся по вашей вине, наверняка ударит по карману, да еще и как.
В случае аварии ущерб, причиненный пострадавшей стороне, возмещает страховая компания виновника. А если действующего полиса ОСАГО у зачинщика ДТП нет, то нет и никаких выплат. В таком случае потерпевший имеет полной право «выбить» положенную ему сумму денег с автора дорожного инцидента через суд. Последнему, помимо затрат на ремонт автомобиля, придется также компенсировать все расходы на услуги юристов. Оно вам надо?
К слову, та же судьба уготовлена тем, кто только-только приобрел новую или подержанную машину. По закону на оформление полиса ОСАГО автовладельцу отводится 10 дней — это тот период, когда водителя не штрафуют за отсутствие «автогражданки». Но штраф — не самое страшное, что может случиться. Если произойдет ДТП, то компенсировать все расходы пострадавшей стороне, опять же, виновнику придется из своего кармана.