Сколько можно ездить с просроченным полисом ОСАГО

Но дело тут даже в другом: на паре-тройке штрафов, выписанных за отсутствие ОСАГО, вы не разоритесь, ведь в первые 20 дней с момента вынесения постановления задолженность можно погасить со скидкой в 50%. А вот ДТП, случившееся по вашей вине, наверняка ударит по карману, да еще и как.

В случае аварии ущерб, причиненный пострадавшей стороне, возмещает страховая компания виновника. А если действующего полиса ОСАГО у зачинщика ДТП нет, то нет и никаких выплат. В таком случае потерпевший имеет полной право «выбить» положенную ему сумму денег с автора дорожного инцидента через суд. Последнему, помимо затрат на ремонт автомобиля, придется также компенсировать все расходы на услуги юристов. Оно вам надо?

К слову, та же судьба уготовлена тем, кто только-только приобрел новую или подержанную машину. По закону на оформление полиса ОСАГО автовладельцу отводится 10 дней — это тот период, когда водителя не штрафуют за отсутствие «автогражданки». Но штраф — не самое страшное, что может случиться. Если произойдет ДТП, то компенсировать все расходы пострадавшей стороне, опять же, виновнику придется из своего кармана.