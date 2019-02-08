Toyota RAV4 переделали для серьезного бездорожья

На Чикагском мотор-шоу дебютировал Toyota RAV4 от подразделения TRD (Toyota Racing Development), в спецверсии для покорения бездорожья. Доработанный кроссовер построили на базе модели в варианте Adventure, поколдовав над подвеской и увеличив дорожный просвет.
Toyota RAV4 TRD Off-Road пополнила внедорожную линейку придворного тюнинг-ателье, представ перед публикой в двухцветной окраске с новыми более массивными бамперами и увеличенными арками с черными защитными накладками. Инженеры перенастроили подвеску, а также оснастили авто новыми амортизаторами и усиленными пружинами красного цвета. Новинку отличает увеличенный до 218 мм клиренс. Кроме того, «паркетник» получил 18-дюймовые диски с черным матовым покрытием, вооруженные «резиной» Falken Wildpeak с агрессивным протектором.
В движение RAV4 TRD Off-Road приводит 2,5-литровая бензиновая «четверка» мощностью 203 л. с., работающая вкупе с восьмиступенчатым «автоматом» и навороченной системой полного привода, умеющей распределять крутящий момент между задними колесами.
Стоит напомнить, что на автосалоне в Париже несколько месяцев назад представили RAV4 нового, пятого по счету поколения. Автомобиль, чья силовая гамма оскудела на дизельные моторы, в скором времени приедет и к российским покупателям, правда, точную дату пока не огласили.
На сегодняшний день у нас предложен «Рафик» в предыдущей генерации. В его арсенале — 146-сильный бензиновый мотор объемом 2 л, а также два дизеля: 2,2-литровый с отдачей в 150 «лошадей» и 2,5-литровый, развивающий до 180 сил. Ценник начинается от 1 616 000 рублей.