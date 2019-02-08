Toyota RAV4 переделали для серьезного бездорожья

Toyota RAV4 TRD Off-Road пополнила внедорожную линейку придворного тюнинг-ателье, представ перед публикой в двухцветной окраске с новыми более массивными бамперами и увеличенными арками с черными защитными накладками. Инженеры перенастроили подвеску, а также оснастили авто новыми амортизаторами и усиленными пружинами красного цвета. Новинку отличает увеличенный до 218 мм клиренс. Кроме того, «паркетник» получил 18-дюймовые диски с черным матовым покрытием, вооруженные «резиной» Falken Wildpeak с агрессивным протектором.

В движение RAV4 TRD Off-Road приводит 2,5-литровая бензиновая «четверка» мощностью 203 л. с., работающая вкупе с восьмиступенчатым «автоматом» и навороченной системой полного привода, умеющей распределять крутящий момент между задними колесами.