Новый хетчбэк Skoda Scala встал на конвейер

На заводе в Млада-Болеславе запустили производство совершенно новой модели Skoda Scala, ставшей первой в линейке чешского бренда, построенной на платформе MQB-A0 концерна Volkswagen Group. В скором времени хетчбэк появится в европейских дилерских центрах.
Руководство компании возлагает большие надежды на Skoda Scala, называя модель новой главой бренда в сегменте автомобилей гольф-класса. Новинка, пришедшая на смену компактному Rapid Spaceback, может похвастать богатым списком электронных помощников, где найдется система Lane Assist, удерживающая авто в заданной полосе, адаптивный круиз-контроль, функция мониторинга «слепых» зон, а также ассистент, помогающий при маневрах на парковке.
Scala получила полностью светодиодную оптику и силовую гамму из четырех моторов: трех бензиновых и одного дизеля с диапазоном мощностей от 90 до 150 л. с. «Пятидверка» с агрегатом, работающим на природном газе появится чуть позже, до конца этого года.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд» ранее, новейший хетч оснастили большой цифровой «приборкой» диагональю 10,25 дюйма, а также «умной» мультимедийной системой с 9,2-дюймовым монитором, умеющей обновляться и загружать нужный контент, например, свежие карты для навигации, из облачного сервиса.
Модель будет доступна европейским потребителям во втором квартале года. Правда, россиянам ждать новенький хетчбэк не приходится, он до нас вряд ли доедет. Остается довольствоваться «Рапидом».