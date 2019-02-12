Новый хетчбэк Skoda Scala встал на конвейер

Руководство компании возлагает большие надежды на Skoda Scala, называя модель новой главой бренда в сегменте автомобилей гольф-класса. Новинка, пришедшая на смену компактному Rapid Spaceback, может похвастать богатым списком электронных помощников, где найдется система Lane Assist, удерживающая авто в заданной полосе, адаптивный круиз-контроль, функция мониторинга «слепых» зон, а также ассистент, помогающий при маневрах на парковке.

Scala получила полностью светодиодную оптику и силовую гамму из четырех моторов: трех бензиновых и одного дизеля с диапазоном мощностей от 90 до 150 л. с. «Пятидверка» с агрегатом, работающим на природном газе появится чуть позже, до конца этого года.