От чего зависит выбор типа щеток стеклоочистителя

Роль щеток стеклоочистителей трудно переоценить — от эффективности их работы зависит не только комфорт при управлении автомобилем, но и безопасность. Кто из нас не сталкивался с такой ситуацией: ночь, дождь, «дворники» размазывающие по стеклу маслянистую пленку и превращающие свет фар встречного автомобиля в калейдоскоп огней…
Максим Строкер

Мы выбираем

Как правило, исходной позицией для выбора является длина щеток. А дальше — множество вариантов. Если вы консерватор, то можно ограничить диапазон поиска той маркой и моделью, которая использовалась в заводской комплектации вашего автомобиля. Но если вы любитель всего нового и склонны к экспериментам, то важно не «утонуть» в море предложений. На самом деле, все не так сложно. Во-первых, нужно определиться в выборе типа щетки: каркасная, бескаркасная или гибридная. Идеология каркасных щеток наиболее консервативна, но над улучшением их конструкции постоянно работают отделы исследований и разработок самых авторитетных производителей. Подвижные коромысла обеспечивают оптимальный прижим чистящего элемента к лобовому стеклу, различные переходники и адаптеры, имеющиеся в комплектах, позволяют закрепить такие щетки на поводках стеклоочистителей практически любых марок и моделей автомобилей. Да и ценовой диапазон каркасных щеток весьма широк, включая самые бюджетные варианты. Но такая вариативность нередко касается не только цены, но и качества. И в первую очередь, качества того самого каркаса. От применяемых материалов и качества изготовления коромысел и шарниров зависит эффективность работы такой щетки. Особенно в условиях перепадов температур, когда подвижные элементы каркаса склонны к обмерзанию.

Более прогрессивным решением считаются бескаркасные щетки, и именно это направление эволюционирует наиболее быстро. И, казалось бы, что здесь еще улучшать? Эластичный элемент с хорошим прижимом к лобовому стеклу, оптимальная жесткость рабочей части щетки, универсальный узел крепления к поводку… Все не так просто. Геометрия лобовых стекол современных легковых автомобилей имеет массу вариантов, и обеспечить оптимальный прижим щетки к такому стеклу достаточно сложно. Что касается рабочей части щетки, то здесь нужен еще более сложный компромисс. Во-первых, это эффективность очистки, во-вторых, надежная работа в широком диапазоне температур (редко кто меняет щетки стеклоочистителей дважды за сезон), в-третьих, желательно, чтобы щетка работала без лишнего шума. И не случайно в химических составах смесей, из которых изготавливаются щетки, могут присутствовать и полимеры, и разные типы каучуков. Что же касается креплений, то здесь приходится учитывать и расположение руля автомобиля, и схему работы стеклоочистителей (распашные или работающие в одну сторону), и конструктивные особенности поводка. «На круг» бескаркасные щетки дороже каркасных, особенно если это линейка премиального продукта. В связи с этим важным параметром является износостойкость таких щеток, и над этим так же работают в подразделениях R&D ведущих компаний. Неким «собирательным образом» можно считать появившиеся не так давно гибридные щетки, имеющие в своей конструкции каркас, закрытый пластмассовым кожухом. Щетки имеют низкий профиль, неплохое прилегание к стеклу и достаточно стойки к обледенению. Но и цена на них соответствует и новизне, и более сложной конструкции.

Кто на новенького?

Все, что было сказано выше, при выборе щеток стеклоочистителей, конечно же, будет учитываться. И все же для большинства покупателей во главе угла будут стоять два фактора: цена продукта и узнаваемость бренда. Или наоборот, но, как говорится, от перемены мест слагаемых… А что, если на рынок выходит продукт, при производстве которого использованы инновационные технологии, позволившие обеспечить высокие эксплуатационные характеристики, но цена его ниже той, что декларируют бренды, доминирующие в этой сфере? Скорее всего, многие вспомнят знаменитые слова режиссера Константина Сергеевича Станиславского: «Не верю!». На самом деле, такое вполне возможно, и здесь важен сам процесс ценообразования.

В этом году на российский рынок вышел производитель щеток стеклоочистителей ENDUROVISION®, предлагающий продукцию с высокими эксплуатационными характеристиками, но по доступной для большинства покупателей цене. Процесс разработки, применяемых материалов и технологий, а также изготовления продукции здесь ничем не отличается от того, что происходит на предприятиях, выпускающих изделия более высокого ценового сегмента. А вот цену для конечного потребителя удалось снизить благодаря решениям, направленным на повышение эффективности производства и объемам выпускаемой продукции.

Производственные мощности завода, изготавливающего щетки ENDUROVISION®, позволяют ежегодно выпускать более 100 миллионов изделий, которые уже более восьми лет успешно продаются на азиатских и американском рынках. При этом вся продукция выпускается с соблюдением самых высоких стандартов контроля качества.

Знакомьтесь — ENDUROVISION®

Не знаю, обратили ли вы внимание на то, что в разработке и производстве щеток стеклоочистителей никогда не происходило революционных изменений — их развитие эволюционировало, но без судьбоносных технологических прорывов. И действительно, чего мы ожидаем от «дворников»: эффективной очистки стекла по всей зоне действия щеток, бесшумной работы (ох, как раздражает скрип резины по стеклу), удобства и надежности крепления. Сегодняшние технологии, которые есть в арсенале ведущих компаний, производящих щетки, позволяют их изделиям соответствовать нашим ожиданиям. Все характеристики, которыми должны быть наделены щетки стеклоочистителей самого высокого уровня, находятся и в фокусе внимания разработчиков ENDUROVISION®.

В ассортименте щеток ENDUROVISION®, предлагаемого для рынка запасных частей, более 1 700 вариантов, что обеспечивает более 85 % европейского автопарка и позволяет подобрать щетки практически для любого автомобиля. Широкий диапазон размеров так же облегчает подбор для конкретного автомобиля. Кроме того, все представленные в линейке и каркасные и бескаркасные щетки имеют в комплектах адаптеры для любого типа крепления на поводок стеклоочистителя. В конструкции каркасных щеток ENDUROVISION® учтены все особенности эксплуатации: прочный стальной каркас с порошковым покрытием и основа из нержавеющей стали (коррозия — враг номер один для каркасных щеток) обеспечивает стабильность характеристик на протяжении длительного срока службы. Конструкция коромысел такова, что обеспечивает равномерный прижим чистящего элемента к лобовому стеклу. Следовательно, щетка при работе не оставляет на поверхности стекла полос. Эффективной очистке стекла и бесшумной работе щетки способствует вставка из резины на основе натурального каучука.

Бескаркасные щетки ENDUROVISION® не только спроектированы и произведены с использованием самых современных технологий, что обеспечивает и высокий уровень очистки лобового стекла в любых погодных условиях, и долговечность их использования, но и имеют элегантный аэродинамический дизайн. Способность бескаркасных щеток ENDUROVISION® «адаптироваться» к геометрии лобового стекла и, следовательно, обеспечивать равномерное давление по всей длине рабочей поверхности щетки, позволяет очищать стекло без полос и разводов, а значит обеспечивать высокий уровень безопасности. Крепления бескаркасных щеток ENDUROVISION® спроектированы таким образом, что способствуют их быстрой и простой установке.

И в заключении еще раз о том, почему щетки ENDUROVISION® могут стать оптимальным выбором, удачно сочетающим высокое качество и доступную цену. Компания-производитель щеток ENDUROVISION® инвестирует значительные средства в разработку перспективных продуктов, а само предприятие оснащено самым современным оборудованием, где при производстве используются инновационные технологии. Контроль качества на заводе стандартизирован, а значит, конечный продукт всегда соответствует изначально заложенным эксплуатационным характеристикам. В результате, с конвейера завода выходит по-настоящему качественный продукт, а раз так, то этот продукт наверняка будет востребован на рынке. А дальше внушительные объемы производимой и реализуемой продукции, о которых было сказано в самом начале, позволяют производителю проводить разумную ценовую политику.

запчасти, комплектующие, аксессуары
12 февраля 2019
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