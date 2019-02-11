От чего зависит выбор типа щеток стеклоочистителя

Мы выбираем

Как правило, исходной позицией для выбора является длина щеток. А дальше — множество вариантов. Если вы консерватор, то можно ограничить диапазон поиска той маркой и моделью, которая использовалась в заводской комплектации вашего автомобиля. Но если вы любитель всего нового и склонны к экспериментам, то важно не «утонуть» в море предложений. На самом деле, все не так сложно. Во-первых, нужно определиться в выборе типа щетки: каркасная, бескаркасная или гибридная. Идеология каркасных щеток наиболее консервативна, но над улучшением их конструкции постоянно работают отделы исследований и разработок самых авторитетных производителей. Подвижные коромысла обеспечивают оптимальный прижим чистящего элемента к лобовому стеклу, различные переходники и адаптеры, имеющиеся в комплектах, позволяют закрепить такие щетки на поводках стеклоочистителей практически любых марок и моделей автомобилей. Да и ценовой диапазон каркасных щеток весьма широк, включая самые бюджетные варианты. Но такая вариативность нередко касается не только цены, но и качества. И в первую очередь, качества того самого каркаса. От применяемых материалов и качества изготовления коромысел и шарниров зависит эффективность работы такой щетки. Особенно в условиях перепадов температур, когда подвижные элементы каркаса склонны к обмерзанию.

Более прогрессивным решением считаются бескаркасные щетки, и именно это направление эволюционирует наиболее быстро. И, казалось бы, что здесь еще улучшать? Эластичный элемент с хорошим прижимом к лобовому стеклу, оптимальная жесткость рабочей части щетки, универсальный узел крепления к поводку… Все не так просто. Геометрия лобовых стекол современных легковых автомобилей имеет массу вариантов, и обеспечить оптимальный прижим щетки к такому стеклу достаточно сложно. Что касается рабочей части щетки, то здесь нужен еще более сложный компромисс. Во-первых, это эффективность очистки, во-вторых, надежная работа в широком диапазоне температур (редко кто меняет щетки стеклоочистителей дважды за сезон), в-третьих, желательно, чтобы щетка работала без лишнего шума. И не случайно в химических составах смесей, из которых изготавливаются щетки, могут присутствовать и полимеры, и разные типы каучуков. Что же касается креплений, то здесь приходится учитывать и расположение руля автомобиля, и схему работы стеклоочистителей (распашные или работающие в одну сторону), и конструктивные особенности поводка. «На круг» бескаркасные щетки дороже каркасных, особенно если это линейка премиального продукта. В связи с этим важным параметром является износостойкость таких щеток, и над этим так же работают в подразделениях R&D ведущих компаний. Неким «собирательным образом» можно считать появившиеся не так давно гибридные щетки, имеющие в своей конструкции каркас, закрытый пластмассовым кожухом. Щетки имеют низкий профиль, неплохое прилегание к стеклу и достаточно стойки к обледенению. Но и цена на них соответствует и новизне, и более сложной конструкции.