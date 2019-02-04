Любопытные факты про Skoda Octavia, о которых мало кто знает

Имя для Skoda Octavia было выбрано не случайно, у него латинские корни: слово Octavia обозначает число «восемь». Модель действительно была восьмой по счету, построенной после разрушительной Второй мировой войны.

Первое время новинку в двухдверном кузове собирали параллельно с предшественниками Skoda 440 и Skoda 445. Авто оснащали 1,1-литровой рядной «четверкой» мощностью 40 л. с., выступающей в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Чуть позже, в этом же году, на арену вышла «двухдверка» в модификации с мотором помощнее, получив имя Octavia Super. Авто укомплектовали 45-сильным двигателем объемом 1,2 л.

А на Женевском автосалоне весной 1960 года начала зарождаться спортивная карьера модели: тогда чехи представили Octavia Touring Sport (TS). В движение новое авто приводил движок с отдачей в 50 «лошадей». Он помогал развивать машине пиковую скорость в 130 км/ч.