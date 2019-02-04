Любопытные факты про Skoda Octavia, о которых мало кто знает

В 2019 году популярная Skoda Octavia отмечает свой 60-летний юбилей: первый экземпляр модели сошел с конвейера завода в Млада-Болеславе в январе 1959 года. Через 12 лет автомобиль покинул рынок. Но в середине 90-х вернулся вновь. Как складывалась история успеха бестселлера чешской марки?
Имя для Skoda Octavia было выбрано не случайно, у него латинские корни: слово Octavia обозначает число «восемь». Модель действительно была восьмой по счету, построенной после разрушительной Второй мировой войны.
Первое время новинку в двухдверном кузове собирали параллельно с предшественниками Skoda 440 и Skoda 445. Авто оснащали 1,1-литровой рядной «четверкой» мощностью 40 л. с., выступающей в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.
Чуть позже, в этом же году, на арену вышла «двухдверка» в модификации с мотором помощнее, получив имя Octavia Super. Авто укомплектовали 45-сильным двигателем объемом 1,2 л.
А на Женевском автосалоне весной 1960 года начала зарождаться спортивная карьера модели: тогда чехи представили Octavia Touring Sport (TS). В движение новое авто приводил движок с отдачей в 50 «лошадей». Он помогал развивать машине пиковую скорость в 130 км/ч.
Автомобиль именно в этой модификации сертифицировали в FIA (Международная автомобильная федерация) для раллийных и шоссейно-кольцевых гонок. И в известном соревновании в Монте-Карло он становился первым в своем классе три сезона подряд — в 61-м, 62-м и 63-м годах.
Осенью 60-го года перед публикой предстала Skoda Octavia Combi — трехдверный универсал. Стоит сказать, что жизненный цикл двухдверной «Октавии» был не очень-то долог: в 1964 году с конвейера сошли последние экземпляры. В вот «сарай» на рынке еще подзадержался. Его выпускали вплоть до 1971 года. Кстати, за весь описанный выше период вышло 360 000 Skoda Octavia.
Но на этой жирной точке история не заканчивается. В 92-м о модели вспомнили и решили возродить. Для разработки свежей «Октавии» понадобилось четыре года, так что дебютировала совершенно новая Skoda Octavia только в апреле 1996 года. Автомобиль пережил смену трех поколений и дожил до наших дней, став бестселлером бренда.
В общей сложности за 60 лет было собрано 6,5 млн. машин этой модели. Сейчас авто производят не только в чешской Млада-Болеславе, но и в Китае, России, Казахстане, Индии и Алжире.
У нас на данный момент Octavia представлена со 110-сильным мотором объемом 1,6 л, агрегатированным либо с пятиступенчатой «механикой», либо с шестидиапазонной АКП. Кроме того, в арсенале авто имеется 1,4-литровый турбодвигатель мощностью 150 «лошадей», работающий вкупе с шестискоростной механической коробкой передач, а также движок, развивающий до 180 сил. Последнему аккомпанирует семиступенчатая DSG.