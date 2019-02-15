KIA ProCeed сертифицировали для России

KIA ProCeed будет представлен с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор: с 1,4-литровым мощностью 140 л. с. и 200-сильным объемом 1,6 л. Оба движка агрегатированы с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с парой сцеплений.

Пресс-служба бренда рассказала порталу «АвтоВзгляд», что новинка приедет в Россию во втором квартале этого года. О комплектациях и ценниках корейцы сообщат позже, ближе к старту продаж.

Кроме того, в базе «Росстандарта» появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и на KIA Ceed GT. Его оснастят движком на 200 «лошадей», работающим в паре с тем же «роботом». В Европе авто может комплектоваться еще и шестискоростной МКП. Но к нам модель в этой модификации не привезут.

Напомним, что сейчас на российском рынке предлагают KIA Ceed, в чьем арсенале имеется три мотора: 1,4-литровый мощностью 100 л. с., 128-сильным объемом 1,6 л, а также турбированный агрегат с отдачей в 140 «лошадей». Ценник на авто стартует от 1 029 900 рублей.