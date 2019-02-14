Опубликованы первые фото бюджетного кроссовера KIA Tusker

Тестовый экземпляр KIA Tusker, попавший в объективы шпионских фотокамер во время зимних испытаний, тщательно закамуфлирован. Однако с определенной долей уверенности можно предположить, что экстерьер автомобиля позаимствует черты концепт-кара SP, представленного на прошлогоднем автосалоне в индийском Нью-Дели.

По предварительным данным, в силовую линейку новой модели войдет 1,4-литровый мотор с турбонаддувом мощностью 140 л. с., который укомплектован KIA Ceed третьей генерации. Этот двигатель предложат в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. К тому же Tusker будет доступен с 2-литровым 150-сильным атмосферником с новым вариатором iVT. Автомобиль предложат потребителю только в переднеприводном исполнении.

Других подробностей о новой корейской модели пока не сообщается. Не исключено, что Tusker доберется и до российского покупателя, так как руководство KIA уже поделилось будущими планами о выводе на наш рынок некоего бюджетного SUV.